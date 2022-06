Daniel Arenas y la romántica sorpresa con la que consintió a Daniella Álvarez

El amor de Daniella Álvarez y Daniel Arenas cada día se consolida más. Prueba de ello son los románticos gestos que suelen dedicarse a través de sus redes sociales, donde han dejado en claro lo mucho que se aman y lo enamorados que están el uno del otro. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la pareja compartió con sus fans algunos vistazos de la increíble velada que disfrutaron a la luz de las velas y con la que celebraron por todo lo alto su amor.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Daniella y Daniel compartieron algunos videos y fotografías de la romántica cena que disfrutaron este fin de semana con la que celebraron el estar juntos y que su amor cada día se fortalece más. De hecho, llamó la atención que fue el actor el primero que compartió algunos vistazos de la sorpresa que preparó para Daniella, valiéndose de algunos detalles como algunas velas y cientos de pétalos de rosa para ponerle el toque romántico a la velada. Y es que a pesar de que el guapo colombiano siempre ha apostado por la discreción, cuando se trata de compartir los momentos más entrañables que vive al lado de Daniella, no duda en compartir con sus fans un poquito de su alegría.

En uno de los videos compartidos por el actor en sus historias de Instagram, Daniel se dejó ver de lo más enamorado de su hermosa novia, a quien no podía dejar de grabar y fotografiar. “Les presento a la mujer de mi vida”, expresó Daniel en uno de los videos en los que se pude ver como Daniella solo lo mira muy enamorada, mientras disfrutan de su romántica velada. “Lo que nunca podemos perder y olvidar del amor: sorprendernos y llenarnos de momentos lindos”, expresó la guapa modelo sobre la increíble sorpresa que su novio preparó para ella.

Su idílica historia de amor

A pesar de que Daniel ha sido sumamente discreto cuando cuestiones del corazón se trata, cuando comenzaron a sonar los rumores de un posible con Daniella, todo apuntaba a que era cierto. La historia detrás de su relación, la compartió Daniella en el programa Sin Rodeo de Jomari Joyso, donde el conductor contó: “La historia es que, hace años tu mamá se montó en un avión y estaba Daniel Arenas en el avión y tu mamá muy linda le enseñó una foto (de la modelo): ‘Daniel perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa…'”. Ante esto, la reina de belleza continuó: “Sí, me escribió, todos los años me escribió, el más divino…Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”.

Hasta que llegó el momento: “Entonces la vida no nos coincidía, no coincidimos nunca, y luego fui yo la que lo llamé a él”, el motivo era pedirle ayuda para su nuevo trabajo como juez de Nuestra Belleza Latina: “Lo llamé y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo porque yo ya no tenía novio, él tampoco tenía novia, y pudimos sentarnos a comer…”. Y lo demás, es historia.