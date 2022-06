Justin Bieber y su larga lucha contra la enfermedad de Lyme

El 2022 ha sido un año de altibajos para Justin Bieber en cuestiones de salud. A finales de febrero dio positivo a covid-19 motivo por el que tuvo que posponer una fecha de su gira Justice World Tour. Las alarmas volvieron a encenderse los primeros días de junio cuando el cantante se vio obligado a poner en pausa todas sus próximas presentaciones debido a que su salud ha empeorado y sus médicos le pidieron tomarse un descanso para enfocarse en su recuperación. “He hecho todo lo posible por mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”, compartió en sus redes sociales. Más tarde, aclaró que fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt y mostró a sus seguidores cómo le ha afectado dicho padecimiento, el cual le ha causado una parálisis en la mitad del rostro y dificultades para comer. Este nuevo problema de salud se suma a la larga lucha que enfrenta contra la enfermedad de Lyme, que le fue detectada hace casi cinco años.

Fue en enero del 2020 que el artista retomó su carrera después de cuatro años de ausencia. Su regreso no sólo significó nueva música, también se reveló la causa por la que se había alejado de los reflectores. Bieber desmintió aquellos rumores que habían ensombrecido su imagen por meses y explicó que sufre la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana provocada por la mordedura de una garrapata infectada, usualmente de patas negras, conocida como garrapata de venado.

“Mientras muchas personas decían que Justin Bieber se ve terrible, usa metanfetamina, etc., no se dieron cuenta de que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tenía un caso grave de mononucleosis que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud en general”, dijo acerca del padecimiento, mismo que afecta a celebridades como Thalía, Avril Lavigne y Ashley Olsen.

El diagnóstico de su enfermedad

Pasó por un camino de altibajos antes de recibir el diagnóstico final. Pensando que podría tratarse de su salud mental visitó a un psiquiatra en Los Ángeles que lo declaró bipolar; sin embargo, una segunda opinión le permitió conocer la verdadera naturaleza de sus síntomas. “Han pasado un par de años difíciles, pero recibir el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y volveré mejor que nunca”, aseguró en aquel entonces a través de una publicación en Instagram.

Gracias a su documental Justin Bieber: Seasons, se supo que desde el 2019 se sometió a diversas pruebas con el objetivo de recuperar su salud, gravemente afectada por sus adicciones, así descubrió que tenía Lyme, a la que él mismo describió como “una enfermedad silenciosa”. Además de experimentar cansancio extremo, presentó un amplio abanico de síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos cambios de humor, irritabilidad, depresión y ansiedad, todos ellos asociados a esta afección.

Al mismo tiempo fue tratado para combatir el virus de Epstein-Barr, una mononucleosis que le impedía hasta abandonar la cama. “En gran medida, las infecciones me han provocado el acné y las toxinas de mi cuerpo en general. Es bueno saber por qué siempre me noto tan hecho polvo”, comentó.

Hailey Baldwin Bieber, con quien se casó en 2018, ha sido su principal apoyo durante este periodo. Ella misma ha hablado de las dificultades que han enfrentado como matrimonio, pero celebra que hoy su esposo esté llegando al final de su proceso de sanación: “Se encontraba muy mal, pero no entendía por qué. Ahora tenemos la información, sabemos cómo es, cómo aliviarlo y cómo curarlo y creo de verdad que está más sano que nunca y está en el camino de mantener un estilo de vida sano”.

Un nuevo problema de salud pausa su carrera

Aquellos que padecen la enfermedad de Lyme deben seguir un tratamiento, si bien, puede que lidien con sus efectos toda la vida, tales como fatiga, dolor de cuerpo y cabeza, rigidez en el cuello y ganglios linfáticos inflamados. El duro proceso que vive se ha complicado con la situación de salud que atraviesa a raíz del síndrome de Ramsay Hunt, provocado por el virus que causa la varicela y el herpes zóster, y que afecta un nervio en la cabeza cercano a los oídos, de ahí la afectación a los nervios faciales.

Justin Bieber no ha especificado si está tomando algún medicamento, únicamente indicó que se dedicará a descansar y hacer gimnasia facial. A lo largo de los últimos meses, el intérprete de Yummy también ha pasado momentos en vilo ante la repentina hospitalización de su esposa a causa de un ictus, por el que semanas después fue operada del corazón.

