Las palabras de la mamá de Britney Spears tras la boda de la cantante a la que no asistió

Es de todos sabido que, tras haberse librado de la tutela de su padre, Britney Spears rompió relaciones con prácticamente todos los miembros de su familia, a quienes de forma muy explícita los ha acusado de haberse aprovechado de ella a lo largo de los casi 13 años que duró la tutela, mientras ella prácticamente no tenía control sobre ningún aspecto de su vida. Es por eso que no ha sido una sorpresa que la ‘Princesa del pop’ haya decidido no invitar a sus familiares a su boda con Sam Asghari, una celebración en la que solo se hizo presente el grupo más selecto de amigos de la cantante, entre los que estuvieron rostros conocidos como Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y Paris Hilton, quienes cobijaron a la artista en este día tan especial para ella. Sin embargo, el que no haya sido invitada no fue motivo para que la madre de la artista, Lynn Spears, le hiciera llegar sus buenos deseos a su hija a través de sus redes sociales, en donde no dudó en enviarle un cariñoso mensaje a la cantante y mostrarle su apoyo.

A través de Instagram, Lynne no dudó en comentar una de las publicaciones que Britney ha hecho respecto a su boda y en la que ha mostrado a sus fans algunos aspectos de aquella idílica tarde en la que le dio el ‘Sí, acepto’ a su novio de hace poco más de seis años. “¡Te ves radiante y tan feliz!”, escribió Lynne en las primeras líneas de su mensaje. “¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y ¡especial! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Los quiero!", añadió.

Cabe destacar que Lynne Spears no fue la única que ha reaccionado a la boda de Britney, pues su hermana menor, Jamie Lynn Spears, también se encargó de mostrarle su apoyo de una forma más discreta, pues solo dejó un like en una de las publicaciones de la intérprete de Stronger. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos ha recibido una respuesta de parte de la novia, quien actualmente se encuentra enfocada en disfrutar al máximo de sus primeros días de casada.

El mensaje de Britney tras su boda

Luego de haber disfrutado al máximo de su boda y de haber bailado toda la noche, Britney Spears tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un poco de la alegría que alberga en estos momentos su corazón: “¡Fue el día más espectacular! Estuve muy nerviosa toda la mañana, pero a las 2:00 de la tarde me di cuenta: ¡¡¡NOS CASAMOS!!!”, compartió la artista de 40 años en una de las tantas publicaciones que ha hecho en su perfil de Instagram.

Britney señaló que previó a la boda no la pasó del todo bien; sin embargo, dijo que logró recuperarse casi de inmediato y retomar la emoción con la que había esperado este día tan especial para ella. “Tuve un ataque de pánico y luego me tranquilicé… el equipo que convirtió nuestra casa en un castillo de ensueño fue fantástico. ¡¡¡La ceremonia fue un sueño y la fiesta fue aún mejor!!!”, agregó la intérprete de lo más ilusionada.