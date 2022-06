'Sálvame del olvido...', Anahí sorprende con su regreso a los escenarios en el concierto de Karol G

Sin duda alguna, este fin de semana fue muy especial para todos los fans de RBD. Y es que dos de las integrantes de la desaparecida banda sorprendieron a sus fans con su regreso a los escenarios, una oportunidad en la que no dudaron en rememorar algunos de los éxitos más icónicos de la agrupación, llenando el corazón de sus fans de nostalgia pura. Mientras Dulce María hacía lo propio en el 2000s Pop Tour, en donde incluso recordó a Roberta Pardo, su personaje en Rebelde, a través de su look, Anahí tomó por sorpresa a todos los asistentes al concierto que Karol G ofreció la noche del pasado sábado 11 de junio en la Arena Ciudad de México, pues la cantante se apoderó del escenario para interpretar el tema Sálvame, una de las canciones de RBD que se ha mantenido vigente a través de los años gracias a sus fans y sin duda la más querida por todos.

Horas antes de su presentación, Anahí compartió en sus redes sociales algunas pistas que dejaban entrever que se presentaría sobre un escenario ese mismo día, pues se dejó ver en un camerino arreglándose frente al espejo, junto al que se podía ver un sombrero vaquero color rosa, un accesorio que todos los seguidores de RBD tienen muy presente, pues la intérprete solía usar uno igual en el video de la icónica canción, lo que sin duda emocionó a todos. Horas más tarde, se confirmaría lo que ya todos esperaban: la cantante se apoderó del escenario del Bichota Tour Reloaded vestida en un conjunto de top y pantalones acampanados color negro con destellos brillantes y por supuesto con el emblemático sombrero rosa, un momento en el que el recinto estalló en júbilo, pues además, apenas salió Anahí ante el público, comenzaron a sonar los primeros acordes de Sálvame, lo que terminó por encender los ánimos de un público ya de por sí eufórico.

Emocionada ante la respuesta de los asistentes, quienes corearon a una sola voz el tema de RBD, Anahí no dejó de acercarse hacia el público en un intento por tener un contacto más directo con ellos, enviándoles besos y saludos a la distancia, llenándose de esa energía que desde hace unos años no recibía de parte de un público tan numeroso, pues recordemos que en los últimos años la artista se ha enfocado en su vida familiar, y aunque estuvo presente en el reencuentro de RBD a finales del 2020, el concierto en realidad se llevó a cabo de forma virtual, por lo que el contacto directo con su público no fue posible.

Sin embargo, la invitación que Karol G le hizo para estar con ella en su concierto de la Ciudad de México, fue la perfecta ocasión para su regreso a los escenarios. “Cómo les explico lo que acabo de vivir…”, expresó la intérprete en sus redes sociales, donde compartió un video del momento en el que quedaron registrado los instantes que vivió la noche del pasado 11 de junio, en donde además fue cobijada por la colombiana, quien en más de una ocasión se ha declarado fan de corazón de RBD y en especial de Anahí, por lo que sin duda el momento vivido aquella noche fue doblemente especial para ambas.

El mensaje de Manuel Velasco para Aanahí tras su exitoso regreso a los escenarios

A través de sus redes sociales, Manuel Velasco Coello compartió una serie de imágenes y video de la presentación de Anahí en el concierto de Karol G, mostrándose orgulloso y feliz de haber podido ser testigo en vivo y a todo color del talento de la madre de sus dos hijos, algo que se vio reflejado en el mensaje que le dedicó. “Hoy acudí a la Arena CDMX a acompañar a mi esposa Anahí, la mujer que admiro y amor de mi vida, quien compartió escenario con otra gran mujer y cantante como es Karol G. ¡Te amo con todo mi corazón, mi amor!”, compartió el político en su perfil de Instagram, donde pudimos verlo de lo más emocionado esperando a la artista al pie de las escaleras del escenario.

