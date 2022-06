Dulce María y su emotivo guiño a Roberta Pardo en su regreso a los escenarios

Para Dulce María este fin de semana fue muy especial. Y es que tras más de dos años en los que se mantuvo alejada de los escenarios, enfocada completamente en su vida familiar y en especial a su vida como mamá al lado de su pequeña María Paula, la intérprete finalmente hizo su regreso triunfal gracias al 2000s Pop Tour, una oportunidad que la intérprete pudo reencontrarse con sus fans, quienes ansiosos esperaban ver a la cantante de nuevo sobre los escenarios, recordando algunos de sus éxitos más populares de la época, así como algunos de los temas de RBD, llenando el corazón de los asistentes de nostalgia pura. De hecho, Dulce María emocionó a todos al hacer un emotivo guiño a su entrañable personaje de Roberta en Rebelde a través de su look.

Fue durante la segunda fecha del 2000s Pop Tour que Dulce María subió al escenario con un increíble look de color blanco con el que lució como todo una rockstar. Sin embargo, el detalle más llamativo de todo su atuendo fueron los mechones rojos que lució en su castaña cabellera, recordando así al personaje de telenovela que tanta fama le dio. De hecho, la también actriz hizo referencia a la recordada Roberta Pardo a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en donde compartió un video en el que presumió su increíble look con el que despertó la nostalgia de todos sus fans. “Algunas cosas nunca se van del todo… Viven dentro de nosotros. P.D. ¡El piercing es real Es el mismo, no se ha cerrado”, expresó Dulce, dejando en claro que la perforación que lució en la nariz fue el que originalmente se hizo para su personaje en Rebelde, el cual ha conservado hasta la fecha.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete no tardaron en reaccionar al look de la artista dejándole algunos mensajes de felicitación por su regreso a los escenarios, agradecidos siempre por tomar en cuenta sus peticiones y por no olvidarse de su época de RBD, recuerdos que siguen presentes en los corazones de sus fans, quienes han mantenido el éxito de la banda vivo hasta la fecha, a pesar de que han pasado más de 10 años de que se separaron.

Lo más difícil de volver a los escenarios

Si bien, Dulce María está más que emocionada con su regreso a los escenarios, lo cierto es que ahora que su vida se ha transformado por completo y que sus prioridades son otras, la cantante ha tenido que aprender a dividir su tiempo para poder atender todos sus compromisos y por supuesto, mantenerse siempre presente en la vida de su pequeña hija. Tal y como lo mencionó en una reciente entrevista: “Lo ensayos están a full y llego a la casa y soy mamá y esposa”, comentó en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando.

La también actriz contó que su pequeña María Paula sí se da cuenta que su rutina ha cambiado: “Ayer llegué a las 2 de la mañana y se levantó, porque me escuchó y quería jugar conmigo. Se me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir, porque he estado con ella casi todo el tiempo pegada”, confesó Dulce quien, por otra parte, también reconoció que el escenario también la llama: “Pero también llego aquí y cantó y es algo que también disfruto mucho”, agregó.