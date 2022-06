Grettell Valdez, espectacular en el bautizo de los hijos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar

La vida sigue para Grettell Valdez luego de haber confirmado su divorcio, por lo que no ha dudado en rodearse del cariño de sus amigos, quienes sin duda la han cobijado tras haber hecho pública su separación de Leo Clerc. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos a través de sus redes sociales, en donde la intérprete ha compartido algunos detalles de la increíble velada que pasó al lado de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, quienes este fin de semana han celebrado el bautizo de sus tres hijos: Kira, Clío y Billy por todo lo alto.

A través de sus redes sociales, Grettell ha compartido con sus fans algunas fotografías en las que se ha dejado ver de lo más feliz en compañía de sus amigas más cercanas como Rossana Nájera y Claudia Álvarez, con quienes pasó una divertida tarde. Para esta ocasión, la intérprete lució increíble en un conjunto color amarillo de top amarillo con el que presumió su abdomen plano y pantalones de tiro alto y de pierna ancha con los que lució hermosa y perfecta para la ocasión.

La intérprete complementó su look con un blazer color blanco y discretos accesorios en color plata, además de un maquillaje en tonos claros y naturales, los cuales contrastaron con la cabellera de la actriz, quien optó por llevarlo suelto y peinado con algunas discretas ondas, además de unas luces en tonos rubios con los que realzó su belleza.

En sus historias de Instagram, Grettell compartió detalles de la increíble fiesta que Claudia Álvarez y Billy Rovzar organizaron para celebrar esta fecha tan importante. De hecho, pudimos ver a la actriz bailando de lo más animada al lado de la pequeña Kira, la primogénita de Claudia y Billy, quien sin duda fue la protagonista de esta ocasión tan especial. Como era de esperarse, Grettell también estuvo acompañada de su hijo Santino, quien es su inseparable cómplice de vida y con el que suele compartir los momentos más especiales de su vida.

¿Está abierta al amor?

Aunque Grettell Valdez recientemente pasó por una separación, lo cierto es que la actriz no está cerrada a volver a reencontrarse con el amor y de hecho ha confesado que le encantaría volverse a casar. Claro que me voy a volver a casar, por supuesto, yo soy pr amor”, dijo convencida durante una charla que sostuvo con sus seguidores en sus redes sociales. La actriz aseguró que este es un tema del que ha hablado con su círculo más cercano y tiene muy claro que nunca le cerraría la puerta a ser feliz: “Una amiga me habla y me dice: ‘No manches, ahora si ya no te vas a volver a casa’ y yo le respondí: ‘Pero por qué me limitas’”, comentó entre risas la actriz quien, esperó un tiempo para anunciar que estaba legalmente divorciada. “Sí, yo creo en el amor, por supuesto que sí sucede y pasa que estoy con una persona increíble y me lleva de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar”, dijo, Grettell incluso bromeó con el secreto mejor guardado de una novia, el vestido: “Aparte me veo muy bonita vestida de novia, ¿A poco no?”. Se sinceró con sus seguidores y les contó que, tras confirmar su divorcio, los pretendientes le han llovido: “Ahora ya me están saliendo muchas invitaciones, desde que le comenté a todo el mundo que sí estoy divorciada desde hace un rato. Ya tengo muchas invitaciones por todos lados, ¡Qué padre!”.

