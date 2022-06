Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, la enfermedad que paralizó la mitad del rostro de Justin Bieber

En medio de su actual gira de conciertos, Justice World Tour, Justin Bieber tuvo que cancelar sus próximas presentaciones debido a un problema de salud. Abierto a compartir lo que le ocurre, el cantante comunicó que su estado había empeorado, pero no fue hasta la tarde de este 10 de junio que el intérprete se mostró como nunca; con la mitad del rostro paralizado. A través de un video publicado en sus redes sociales, Bieber reveló el nombre del síndrome que padece y contó que realiza ejercicios para poder recuperar la movilidad, aunque sin tener certeza de cuánto tiempo pueda tomarle regresar a la normalidad. Así mismo, dijo que debe descansar, por lo que pidió a sus fanáticos tener paciencia durante esta etapa del duro proceso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En el video, Justin ahonda en detalles de la situación, relatando con un tono de voz pausado cómo es que esta situación de salud ha repercutido en los nervios de su cara. “Hola a todos. Solo aquí, quiero actualizarlos, chicos, sobre lo que ha estado pasando. Obviamente, como probablemente pueden ver por mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y viene de este virus que ataca el nervio en mi oído, mis nervios faciales y esto causa que mi cara tenga parálisis…”, dijo, pidiendo a los usuarios observar cómo le resulta difícil gesticular. “Como pueden ver este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír de ese lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara…”.

VER GALERÍA

Ante tal situación, Justin ha tenido que seguir al pie de la letra todas las indicaciones, por lo que durante su pausa tendrá que tomar un descanso obligatorio. “Para todos aquellos que están frustrados por la cancelación de mis siguientes shows, no estoy bien físicamente y, obviamente, en la capacidad de hacerlos. Esto es muy serio, como pueden ver, desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo. Espero que ustedes entiendan, usaré este tiempo para descansar, relajarme y regresar al cien por ciento a hacer lo que vine a hacer desde que nací. Estoy haciendo todos esos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará. Todo va a estar bien, yo espero y confío en Dios y confío en que todo esto sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar, los amo”, reveló.

VER GALERÍA

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. También es denominado como herpes zóster ótico y actúa cuando un brote de la llamada culebrilla afecta el nervio facial cercano a uno de los oídos. Tras la desaparición de la varicela, y de acuerdo al comportamiento de los virus, este puede reactivarse años después lo que implicaría la afectación de los nervios faciales, según especifica la entidad de salud, que entre los principales síntomas de esta enfermedad destaca el sarpullido rojo y doloroso con ampollas al interior del oído, así como debilidad y parálisis del lado afectado. Además, la dificultad para cerrar un ojo, la pérdida de la audición y el vértigo, podrían ser otras manifestaciones de la enfermedad.

Aunque la Clínica Mayo especifica que el síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso, sí determina que este padecimiento puede ocurrir en cualquier individuo que haya tenido varicela, por lo que las personas mayores de 60 años son más propensas. Además, quienes padezcan de problemas inmunitarios, como Justin, diagnosticado con la enfermedad de Lyme, son más propensos a que los efectos de la enfermedad los haga caer en un estado de gravedad. Por ahora, se maneja como método de prevención las vacunas contra herpes zoster para personas mayores de 50 años, y la aplicación del vial contra la varicela en niños.

Mira el video de Justin Bieber