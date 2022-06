Los piropos de Andrea Legarreta y Galilea Montijo a Diego Boneta, que él responde agradecido

Conquistó el sueño de ser actor en su infancia y desde ese entonces Diego Boneta supo que su vida estaba en ello. Lo cierto es que convertirse en figura de la pantalla chica no habría sido igual sin la oportunidad que le dio Televisa, empresa a la que volvió tras varios años, ahora para promocionar su nueva película titulada El Padre de la Novia, en la que comparte créditos con Andy García y Gloria Estefan. Y qué mejor manera de revivir memorias en su antigua casa de trabajo que como invitado del programa Hoy, en donde conversó con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sorprendidas no solo de la evolución profesional del joven galán, sino también de su notable cambio con el paso del tiempo, pues ellas lo conocieron cuando era apenas un niño, por lo que no dudaron en lazarle algunos piropos.

Durante el inicio del segmento en el que Boneta fue presentado, Galilea tomó la palabra para dar la bienvenida al invitado, quien fue recibido con el aplauso de la producción del matutino. “¡Qué gusto verte!”, dijo efusiva la tapatía para hacer de inmediato un comentario a Andrea: ‘Oye, ¡te ve como tía!”, apuntó entre risas. Montijo continuó sin olvidar destacar lo bien que le ha sentado la juventud al intérprete. “¡Cómo has crecido! Siempre fuiste chulo, pero cuando yo te veía como tía, ya no te puedo ver como tía…”, comentó, a lo que Diego reaccionó con una carcajada, mientras que Legarreta hizo una simpática observación a Gali: “Ahora (lo ves) como tía libidinosa”.

Agradecido por los halagos, Boneta compartió su sentir al volver a Televisa para conceder su primera entrevista presencial desde el 2018, según recordó el actor. “Camino por los pasillos y me vienen tantos recuerdos. Al final de cuentas realmente siento que Televisa es mi casa, aquí fue donde inicié, aquí fue donde todo empezó con Código Fama, con Rebelde, con Alegrijes y Rebujos…”, confesó sonriente, para luego reafirmar lo mucho que le alegra haber forjado las bases de su carrera como intérprete dentro de las producciones de la también llamada Fábrica de Sueños. “Me siento tan orgulloso y tan feliz de que aquí fue donde empecé…”, afirmó, feliz de que todo marche perfecto en este instante.

Durante la charla, Boneta habló del nuevo filme dirigido por Gaz Alazraki, un proyecto que según admite lo llena de entusiasmo por tratarse de un papel distinto a lo que anteriormente había hecho. “Es totalmente distinto a lo que venía haciendo con Luis Miguel. Es un personaje que es lo opuesto, es un tipo que no le da miedo ser vulnerable, es muy sensible y tiene esta onda en donde rompe con el estereotipo de género donde es él quien está apoyando a su mujer, a su comprometida…”, dijo, sin dejar de mencionar lo mucho que le emociona trabajar con Gloria Estefan, a la que conoce desde hace 10 años. Así mismo, dijo sentirse feliz de colaborar con Andy García, con el que le tocó improvisar una escena.

¿Le gustaría que le propusieran matrimonio?

A propósito de la trama de la película, Andrea Legarreta habló del personaje de Sofía, quien le propone matrimonio a Adán, el papel interpretado por Diego Boneta. Fue así como la conductora de Hoy le preguntó si le gustaría que eso ocurriera en la vida real. “Aquí en la película están tratando de romper con estereotipos de muchos tipos… Yo personalmente yo sí propondría, la verdad es que sí…”. Ante su respuesta, Galilea tomó la palabra para preguntarle si esa propuesta se la haría a Renata Notni, su novia, aunque solo dijo: “estoy feliz”.

