Yordi Rosado habla de su polémica entrevista y revela que habló antes con Sasha Sokol

Años después de que fuera parte de unos de los shows más famosos de la televisión en México, Yordi Rosado vive una nueva etapa en su carrera, en la que ha logrado reinventarse como entrevistador. A través de diferentes espacios tanto en la pantalla chica, como en la radio y en YouTube, el locutor ha tenido la oportunidad de acercarse a diversos personajes, especialmente relacionados con la industria del entretenimiento. A principios del pasado mes de marzo, conversó con Luis de Llano Macedo, un conocido productor, con quien abordó diversos temas relacionados a su trayectoria en la televisión y también con su vida personal. Sin embargo, lo que Yordi no esperaba es que, las declaraciones de su invitado respecto a la relación que mantuvo en el pasado con Sasha Sokol detonarían una polémica, luego de que la cantante saliera a dar su versión de lo sucedido. Si bien ha pasado el tiempo desde que este tema acaparó los titulares, lo cierto es que continúa vigente, y más cuando la estrella de Timbiriche dio a conocer su decisión de acudir a los tribunales. Cuestionado sobre todo esto, el conductor ha expresado su postura y además ha revelado si ha hablado con Shasha sobre lo sucedido.

Yordi asistió este jueves a una puesta en escena en la Ciudad de México, lugar en el que fue abordado por los medios de comunicación presentes. El conductor de televisión habló de cómo sus años de experiencia en la industria han repercutido en su faceta como entrevistador, pues no es secreto que ha obtenido un gran éxito con sus invitados famosos en su canal de YouTube. "A muchos de ellos los conozco, son cercanos. Soy una persona a la que sempe le ha gustado mucho abrirme... Y yo creo qe hemos tenido ese vínculo con muchos de ellos y entonces cuando ya estamos sentados, pues esos 15 años de trabajo se pueden reflejar en la pantalla", comentó. "Yo trato de cuidarlos mucho, de tratar de que la pasen bien, de hacer que la gente los vea como seres humanos... con sus dolores, con sus fracasos, con sus éxitos, con sus alegrías", aseguró, y dijo que la forma en que ha procurado a sus entrevistados a propiciado una apertura de parte de ellos. "Trato de cuidarlos tanto que ellos afortunadamente se abren, y eso es algo que yo agradezco mucho", expresó sincero.

La conversación con la prensa no tardó en girar en torno a la polémica entrevista que le hizo a Luis de Llano, la cual derivó un una serie de declaraciones de todas las partes involucradas. "Son complicaciones... Todos los que nos dedicamos a entevistar gente siempre sabes que puede haber un problema, una situación complicada", comentó Yordi. "Yo al final pues claro que me duele mucho que cualquier entrevista genere un problema para cualquier persona, para ambas partes, no solamente para el que tengo entrevistado sino para cualquier persona que lastime, que duela, me preocupa mucho que suceda eso", continuó, sin entrar en detalles sobre las confesiones que le hizo el productor.

"Lamentablemente a veces hay cosas que se salen de control, uno quisiera que no pasara nada... Yo al final tengo que ser una persona objetiva, no puedo juzgar a nadie, pero me duele mucho que algo lastime a quien sea", aseguró el presentador de Miembros Al Aire. "Es muy difícil manejar todo, a mí me da mucha tristeza que alguien la pase mal, y claro, a veces tienes problemas, a veces te atacan, pero bueno, eso es parte de trabajar, si tú quieres conseguir buenas entrevistas hay que afrontar también cuando algo se sale de control, tienes que presentarte y enfrentar las cosas", agregó. Yordi confesó que nunca creyó que lo expresado en su programa tuviera el impacto mediático que tuvo. "La verdad no pensamos que fuera a tener un impacto tan fuerte, porque esto era algo que ambos habían platicado muchas veces en lo medios, todo mundo lo sabamos, entonces no sabíamos que iba a tener ese impacto, pero bueno".

¿Ha hablado con Sasha?

Ante la pregunta expresa de una reportera, Yordi reveló si, tras su polémica charla con De Llano, ha hablado con Shasha, y además desmintió que en algún momento haya temido ser alcanzado por las acciones legales que la cantante anunció que emprendería. "No, jamás en la vida supe eso, no sé dónde lo encontraste, pero para nada", aseguró refiriéndose a la supuesta posibilidad de ser demandado. "Hablé con Sasha antes y no he hablado después", aclaró, sin entrar en detalles respecto a lo abordado en dicho acercamiento. A su vez, el locutor se dijo abierto a recibir a la integrante de Timbiriche y entrevistarla en sus espacios. "Claro, por supuesto. Siempre cualquier persona, todas las personas que trabajamos en este medio a todas las respeto, las quiero, las admiro, y por supuesto siempre sería una buena posición para poder platicar", expresó.

