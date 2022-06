Grettell Valdez ante los cuestionamientos sobre su divorcio: 'Yo no oculto nada'

Con total transparencia, Grettell Valdez confesó a finales de mayo pasado que se encuentra divorciada, tras varios meses de mantener total hermetismo sobre su situación sentimental con Leo Clerc, quien debido a una acusación de fraude en su contra tuvo que volver a su natal Suiza. Luego de poner fin a la incertidumbre sobre su estatus sentimental, la actriz también dijo estar abierta al amor, sin ahondar en mas detalles de sus planes en ese sentido. Sin embargo, ella ha tenido que enfrentar algunas críticas a raíz de la manera en que manejó el tema de su ruptura, por lo que no tuvo ningún impedimento en responder a quienes tratan de juzgar su proceder ante esta circunstancia personal.

Cercana como siempre a sus seguidores, Grettell inició una dinámica en Instagram, en la que de manera inevitable uno de los usuarios lanzó una de las preguntas relacionadas con su separación: “¿Por qué ocultar tanto tu divorcio? Cometiste un error y ni modo, a afrontarlo”, se puede leer en la publicación, a la que la protagonista de telenovelas reaccionó contundente: “Una, yo no culto nada. Que llegaste tarde al chisme y eres bien mitotera, lo siento. Lo siento en el alma. Dos, jamás ha sido un error, nunca ha sido un error para mí”, dijo segura entre risas, defendiéndose así de sus detractores, tan directa como suele ser cuando la situación lo amerita. “Mejor preocúpate por ti y tu familia en vez de la vida de los demás”, agregó. Por lo pronto, parece estar tranquila y con toda la disposición de seguir adelante, según se aprecia en las constantes charlas que suele tener con sus fans.

En esta improvisada sesión, y a petición de otro de los usuarios, Grettell también dio algunos consejos para lidiar con la desigualad de cariño en una pareja, dando muestra de la claridad con la que asume este aspecto. “¿Cómo? Yo no puedo estar con una persona que no sea cariñosa conmigo. Pues habla con él, dile lo que sientes, hagan terapia, comunicación, platiquen, y si después de haber hecho todo eso sigue igual, cambia”, señaló la estrella de melodramas, que en este instante permanece enfocada en su familia y en sus múltiples proyectos profesionales, motivada por el día a día y contando con el cariño incondicional de sus fans.

Aunque Grettell no habló de lo que ocurre en su corazón en estos instantes, sí descartó salir con alguien menor que ella, tras la divertida propuesta que le hizo un fan de 26 años al invitarla a tomar un café. “¿26 años? A ver, como por qué te gustaría salir con una mujer de 45 años. Podrías ser mi hijo. Pues mejor invítale un café a una chica de tu edad”, respondió con sentido del humor. Mientras tanto, la actriz también asume con madurez los comentarios en torno a su persona, pasando la página de su ruptura amorosa para abrazar las nuevas oportunidades de puedan surgir en los diversos ámbitos de su vida.

¿Se volvería a casar?

A pesar de los giros que ha dado su vida sentimental, Grettell Valdez tiene una idea clara del matrimonio, pues dice no estar limitada a dar el “sí, acepto”, si en su vida se cruza un galán que le robe el corazón. “Una amiga me habla y me dice: ‘No manches, ahora si ya no te vas a volver a casa’ y yo le respondí: ‘Pero por qué me limitas’”. Así mismo, explicó en redes por qué razón se daría otra oportunidad de amar. “Sí, yo creo en el amor, por supuesto que sí sucede y pasa que estoy con una persona increíble y me lleva de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar. Aparte me veo muy bonita vestida de novia, ¿A poco no?”, dijo.

