Así fue el momento en el que Kim informó a Khloé Kardashian de la última infidelidad de Tristan

Si hay una familia que ha abierto las puertas de su casa en par en par para mostrar al público los momentos más íntimos, esa ha sido la de las Kardashian. Con ellas hemos vivido bodas, nacimientos, separaciones y desencuentros a lo largo de los años, pero sin duda, algunos de los momentos más dolorosos han sido protagonizados por Khloé Kardashian. A pesar de ser una de las hermanas más cercanas y siempre dispuesta a apoyar al resto de la familia como una tía cariñosa y una mano siempre dispuesta, cuando se ha tratado de temas del corazón, se ha visto en posiciones muy difíciles. Cómo olvidar cuando estaba a punto de dar a luz a su única hija, al momento que se enteraba de una de las infidelidades de Tristan Thompson su pareja, al mismo tiempo que lo hacía todo el mundo. Aunque parecía que todo estaba mejor con Khloé y Tristan después de su reconciliación, a principios de diciembre el bombazo llegó, el basquetbolista estaba esperando un hijo con otra mujer sin que la menor de las Kardashian lo supiera. Fue así que las cámaras de su reality show capturaron cuando Kim fue la encargada de informar a Khloé de la situación, ante el desconcierto de toda la familia.

Tristan Thompson ha admitido haber tenido una relación casual con la madre de su tercer hijo

La madre del supuesto bebé de Tristan Thompson rompió el silencio

Tal como sucedió en cuando Khloé estaba a punto de dar a luz, en esta ocasión las imágenes mostraban a Kim en el gimnasio a las 06:30 am después de haber leído en el Daily Mail el escrito que Tristan envió a la corte, aceptando haber tenido una relación física con la mujer que buscaba denunciarlo por paternidad, pero en el que él aseguraba tener dudas sobre su relación con el bebé. Una desesperada Kim envió el texto a Khloé, quien se encontraba dormida, para después llamar a Kris, Kourtney y Kylie explicándoles lo sucedido y buscando la mejor manera de hacerlo saber a su hermana.

“Estoy temblando por ella, mi alma se muere por ella”, dice Kim visiblemente molesta mientras lee a sus hermanas la declaración de Tristan, además de dejarlas saber que el nacimiento del bebé estaba programado para ese día. “Este es Tristan hablando…esta es su declaración completa…Khloé le organizó su fiesta de cumpleaños 30, el se fue a casa de la fiesta por sus 30 años, se fue a Houston a jugar fuera, podemos checar su calendario, y luego se acostó con esta chica”, dice Kim que llevaba la batuta en esta situación.

Kim tomó la determinación de enviarle la información a Tristan y preguntarle, “¿Khloé sabe de esto?”, a sabiendas de que no era posible y que una vez más su hermana se vería tomada por sorpresa con una nueva noticia de este tipo. El capítulo de esta semana quedó inconcluso antes de que se pudiera saber la reacción de Khloé, pero en un adelanto, explica a sus hermanas que se ha desmayado por la ansiedad que ha tenido después de esto.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson, juntos en la fiesta de True

Lo que ha dicho Khloé a la distancia

A pesar de que esto sucedió hace algunos meses, es en los más recientes capítulos de su reality show que se ha visto cómo lo vivieron. A la distancia, Khloé ha sido cuestionada sobre el tema durante su entrevista con el podcast Not Skinny But Not Fat: “Bueno, bizarramente, Kim -cada vez que esto ha pasado, que es triste que haya pasado más de una vez-, de alguna manera siempre hay cámaras con ellas. Kim estaba grabando su entrenamiento a las 6:30 de la mañana porque creo que ella y Kanye iban a hacer algo con los niños. Al azar, estaban grabando, Kim estaba en el gimnasio y en tiempo real se enteró de la información de la que yo me enteré por Kim…una hermana siempre me dice, cada vez me he enterado por una hermana”, dice una Khloé tranquila y reflexiva sobre la situación.

“Me entero junto al resto del mundo, que es la parte más ofensiva. Todo está mal, pero, ¿podría haber un poco de respeto para dejarme saber antes de que sea reportado en el Daily Mail? Sería lindo”, dice una dolida Khloé.

