Alicia Von Rittberg nos revela los secretos de Becoming Elizabeth, la serie que te atrapará Basada en la vida de una de las monarcas más míticas de la historia, la nueva entrega de Starzplay se estrena este fin de semana

En los últimos años se ha desatado una fascinación por saber cada vez más sobre la vida de la realeza. Si siempre ha habido interesados en lo que rodea al palacio, gracias a las plataformas de streaming, las nuevas generaciones se han adentrado -con su respectivo toque de ficción- a los complicados caminos que se han llevado a través de los siglos en las diferentes casas reales. Es en medio de este contexto de interés, misterio y drama que llega a las pantallas Becoming Elizabeth, la nueva serie de Starzplay que se estrena este 12 de junio, basándose en la vida de una de las monarcas más míticas de la historia. Mientras hasta nuestros días las mujeres seguimos en el camino de conquistar cada vez más posiciones de poder en el mundo, curiosamente las monarquías han visto personajes femeninos convertirse en las principales exponentes de poder desde hace siglos.

Las historias de la Reina Victoria y la emblemática Reina Isabel no podrían comprenderse sin la vida y obra de Elizabeth I. Muchos siglos antes que ellas, la hija de Enrique VIII tomaba el trono convirtiéndose en una de las mejores monarcas en la historia de Reino Unido. Pero su llegada al poder no se dio sin su significativa dosis de traición, envidias y venganza, y es precisamente esto lo que se verá en la historia protagonizada por Alicia Von Rittberg, a quien hemos entrevistado en HOLA.com México para conocer más de este esperado proyecto. Haz click en el video para ver lo que Alicia nos ha contado sobre el ambicioso proyecto, Becoming Elizabeth.

Refrescando tus conocimientos históricos

Si la problemática y apabullante vida de Enrique VIII es una de las más conocidas y determinantes en la historia de Reino Unido -por sus seis esposas y la separación que provocó entre su reino y el Vaticano para poder volver a casarse-, lo que vendría tras su muerte no sería menos complejo. A pesar de que por su vida pasaron muchas mujeres, solamente tres hijos que se disputaban el trono, convertidos en simples peones de los distintos grupos de poder que estaban dispuestos a todo con tal de conseguir la corona. Entre los tres jóvenes hijos de Enrique VIII, Elizabeth era quien menos probabilidades tenía para llegar al trono, pero los giros del destino, las conspiraciones y la gran inteligencia de la joven la llevaron a convertirse en una de las monarcas más recordadas a través de la historia. Es precisamente en esos años en los que la vida de Elizabeth parecía un tablero de ajedrez en los que se basa Becoming Elizabeth, explorando los años menos conocidos de la monarca que ha sido interpretada por íconos de la actuación como Judi Dench, Helen Mirren y Cate Blanchett.

En esta ocasión, Alicia Von Rittberg, una joven actriz alemana conocida por su versatilidad y con una amplia carrera a pesar de su corta edad, se convierte en Elizabeth. Gracias a su talento, Alicia ha podido encarnar en Becoming Elizabeth la transición que la joven fue viviendo en años especialmente cruciales de su desarrollo, que como la misma actriz nos explica, tenían un margen de dificultad significativamente alto considerando que cualquier mínimo error podía llevarla a la muerte.

Los personajes a los que no puedes quitarles la mirada

Si la historia de intrigas y conspiraciones te ha atrapado, seguramente querrás estar preparado para analizar a detalle a los personajes que hacen de esta, una historia tan interesante. Si Elizabeth es quien lleva la trama de la historia, la realidad es que cada uno de los personajes tiene un importante peso en este constante tablero de ajedrez.

Los herederos al trono estaban encabezados por María Tudor, la hermana mayor de la Elizabeth, hija de Catalina de Aragón, que tal como anticiparás al recordar a la princesa española, tenía el corazón completamente dividido por su fe, en total desencuentro con las acciones de su padre, los intereses de su entorno y las creencias de sus hermanos. A pesar de que María era la mayor, seguida por Elizabeth, era el más pequeño de los hermanos, al ser varón, quien era el heredero al trono, convirtiéndose en Eduardo VI cuando era solamente un niño. Su corta edad a la muerte de su padre murió permitió una serie de manipulaciones a su alrededor por parte de las personas que se encontraban cercanas al poder, que se ven proyectadas en esta historia.

La viuda de su padre, Catherine Parr, es otro de los personajes clave en la vida de Elizabeth y no necesariamente por los mejores motivos. Su inteligencia y ambición la llevaron a actuar de regente durante la convalecencia de su marido, pero la obsesión que tiene por su amante -el tío de Eduardo VI-la llevan a la manipulación constante de su entorno. ¿Quién era el amante de Catherine? Thomas Seymour, un tipo encantador y que se presenta como cercano y relajado en medio de las difíciles relaciones dentro de la corte, pero pocos ven que el verdadero motivo detrás de sus acciones es la ambición y la rivalidad que tiene contra su hermano mayor, Eduardo Seymour, duque de Somerset -que se apodera de la relación con Eduardo VI para cumplir con sus intereses-.

El drama llega cuando después de que Thomas lograra conseguir su cometido al casarse con Catherine en su busca de poder, encuentra en Elizabeth una nueva posibilidad de llevar sus ambiciones a un nivel completamente diferente.

¿Qué tal? Estás listo para ver esta historia de intriga y búsqueda constante de poder.

