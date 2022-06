Danilo Carrera confiesa cuál es la separación más dolorosa que ha vivido

Lejos de los reflectores, Danilo Carrera hace frente a circunstancias complejas. A la par de los giros que ha dado su vida durante estos meses, tras finalizar su relación amorosa con Michelle Renaud, el actor se refugia en el trabajo y permanece motivado por sus nuevos proyectos, ahora como protagonista del melodrama Vencer la Ausencia. A propósito del título de la telenovela en la que participa, el galán reconoció cuál es la ausencia o separación más difícil a la que se ha enfrentado hasta el momento, mientras continúa construyendo una vida en México, país en el que encontró la oportunidad de conquistar su sueño como actor, a pesar de que de que para lograrlo tuvo que dejar su país natal.

Con el corazón en la mano, Danilo expresó qué ha sido lo más duro para él, reconociendo lo mucho que esa circunstancia repercute en sus emociones. “La ausencia más grande que he tenido en mi vida es la de mi familia. Yo vivo en México, mi familia vive en Ecuador y entonces no los veo mucho y los extraño mucho…”, confesó el intérprete para las cámaras del programa televisivo Hoy. En ese espacio, el actor también recordó cómo es la dinámica entre sus seres queridos, lo que contrasta con su realidad en México. “Soy súper familiar, somos cinco hermanos, mamá, papá, somos siete, la casa siempre llena. Aquí vivo solo, vivo en mi departamento, solo. Matrimonios, bodas, fiestas, cumpleaños, perderme a mi hermano menor crecer es sin duda la ausencia más grande que he tenido en mi vida…”.

A pesar de la distancia, Danilo hace uso de la tecnología para permanecer de esa manera cercano a los suyos, feliz de saber de cómo se encuentran sus padres, quienes están orgullosos de verlo realizado en lo que más le apasiona. “Yo platico diario con mi mamá y a mi papá lo llamo pasando un día. No hablamos de la tele, no hablamos de mi trabajo, hablamos de otras cosas, para mí es totalmente desconectarme de esto. Yo sí soy de los que dicen: ‘Corte’ y me olvidé…”, contó el actor, quien suele sr muy reservado sobre los aspectos ligados a su vida personal.

Trabajará con su ex

Más allá de sus proyectos con Televisa, Danilo Carrera no detiene su marcha, emprendiendo con ímpetu nuevos retos. Gracias a ello meses atrás publicó un libro titulado Cuando Nadie Me Ve, y ya prepara una historia que desea producir como largometraje. Para ese propósito mantiene en pie lo dicho anteriormente, pues desea que su protagonista sea su exnovia, Michelle Renaud, pues lejos de los motivos por los que se separaron mantienen un lazo de cordialidad. “Claro que sí, no tiene nada que ver con eso. Hay varios proyectos de eso, una ya está escrita, está avanzando. La otra que está escrita por mí hay que terminar ciertos planes de ruta, pero estoy súper contento con un proyecto también, algo mío, que puede salir de mi cabeza…”, compartió visiblemente motivado a las cámaras de Televisa Espectáculos.

Entre otras cosas, Danilo también puso de frente la manera en que concluyó su noviazgo con Michelle, consciente de que cerrar un ciclo en los mejores términos será siempre lo más adecuado. “Cuando haces las cosas desde el amor funcionan, si las haces desde el resentimiento o una molestia pues no. Yo creo que ese es el secreto, hacer las cosas desde el amor. Al final del día yo no soy nadie para criticar a nadie…”, explicó durante la charla, feliz de los nuevos rumbos que ha tomado su vida en estos instantes, en los que el éxito es constante.

