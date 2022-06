Paulina Goto anuncia que emprenderá acciones legales tras el incidente en un Uber

Cercana siempre con sus seguidores, Paulina Goto ha encontrado en sus redes sociales un espacio para compartir con ellos distintos detalles en torno a su vida profesional y personal: desde sus proyectos como cantante y actriz, hasta los momentos especiales junto a su novio Rodrigo Saval. Sin embargo, a mediados del mes pasado, la intérprete tomó sus cuentas para compartir una experiencia nada agradable que vivió a bordo de un taxi vía aplicación. Según relató entonces, notó ciertas conductas en el conductor que la hicieron sentirse insegura, y al obtener una respuesta negativa de él para concluir el servicio, tuvo que salir el auto en movimiento. Tras aquel angustiante momento, la estrella de telenovelas ha dado a conocer su decisión de recurrir ante las autoridades dado que no ha obtenido una solución de parte de la empresa de movilidad.

A través de sus Instagam Stories, Paulina compartió un comunicado fechado este jueves en el que anunció su decisión de interponer una denuncia tras lo sucedido el mes pasado. Inició haciendo una recapitulación de los hechos, mismos que ya había descrito entonces en un video. "Como lo publiqué en mis redes sociales, el 14 de mayo de 2022 tuve una desafortunada y preocupante experiencia con un conductor de la plataforma mejor conocida como Uber", inició su texto. "Me hizo sentir insegura", expresó al recordar cuando el conductor de su vehículo subió la venatana y activó el seguro, además de negarse en repetidas ocasiones a quitarlo. "Le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor sólo contestó en un tono serio, sarcástico y rotundo: 'No te va a pasar nada'", relató. "Consecuentemente, tuve que abrir la puerta y saltar del automóvil mientras éste seguía en movimiento, afortunadamente reaccioné a tiempo y estoy bien físicamente", continuó.

La estrella de telenovelas contó que ante este incidente procedió a inciar un queja en la plataforma de transporte, sin embargo, no encontró la solución que hubiera esperado. "Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un 'desafortunado malentendido', por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna", expuso. "Si Uber hubiera tomado con absolut seriedad este suceso, 'como dicen haberlo hecho', el conductor, cuando menos, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma", continuó. "Principalmente para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas que pudieran sentirse, por su actitud, absolutamente inseguras, previniendo así cualquier tipo de violencia y/o actitudes abusivas, desmedidas o incómodad", agregó en su comunicado.

Paulina señaló que ante estas circunstancias no hubo más remedio que recurrir a las instancias indicadas más allá de la plataforma. "En ese sentido, y porque me preocupa la seguridad de otras personas, sobre todo evitar que este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios sigan siendo impunes, he decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal intención es evitar que alguna persona pueda llegar a sentir o correr peligro", expuso la intérprete, sin detallar si esta medida irá dirigida hacia la empresa, el conductor o ambos. Finalmente, la intérprete hizo un llamado a quienes hayan pasado por lo mismo a no quedarse callados. "Asimismo, los invito a denunciar cualquier hecho que los haga sentirse inseguros, para evitar que personas como el conductor sigan teniendo este tipo de actitudes que nadie debería tolerar", concluyó.

Paulina esperaba que Uber procediera de forma distinta

Un día después de que la actriz usara su cuenta de Twitter para exponer su angustiante experiencia, tomó esta misma red social para compartir cómo se encontraba y actualizar los hechos. "Gracias a todxs por su preocupación. Les reitero que afortunadamente estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y ya estoy en contacto con Uber, dándole seguimiento (a mi caso) para asegurarme de que tomen cartas en el asunto”, expresó entonces en su mensaje. “Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarixs”, agregó entonces la intérprete, sin embargo, el desenlace no fue el esperado y ella decidió tomar otras medidas.

