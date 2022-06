Quién es la cantante con la que se ha visto a Christian Nodal

Tras su mediática ruptura con Belinda y la polémica a raíz de esa circunstancia, Christian Nodal parece estar dispuesto a cumplir con su propósito; cambiar de página y continuar su marcha no solo enfocado en su profesión, sino también dándose la oportunidad de compartir con quienes lo rodean. Para muestra, las recientes imágenes en las que se puede ver al intérprete de canciones como Botella tras Botella y Adiós Amor de paseo junto a una chica, cuya identidad fue revelada de inmediato por sus fanáticos, pues se trata de una famosa cantante. Lo cierto es que tan pronto las fotografías se viralizaron, los rumores de un posible romance entre ambos han tomado fuerza, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado tal información. Pero, ¿quién es la chica con la que ahora se le relaciona?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En días pasados, Nodal estuvo de visita en la ciudad de Guatemala, y como era de esperarse los seguidores del cantante no le perdieron la pista. Tan pronto algunas personas advirtieron su presencia, aprovecharon para tomarle fotografías con las cámaras de sus teléfonos celulares, algo que tomó enorme interés, pues a diferencia de otras ocasiones, ahora el ídolo de música regional iba muy bien acompañado. La noticia causó revuelo, pues se supo que la joven que caminaba con él, incluso tomándolo de la mano, era nada más y nada menos que la cantante argentina Cazzu, quien es una de las más reconocidas intérpretes de música urbana en su país, pues cuenta con más de 10 años de trayectoria.

VER GALERÍA

Se sabe que Cazzu tiene 28 años y que desde muy pequeña mostró sus intereses musicales, por lo que con el paso del tiempo pudo conquistar su sueño sobre los escenarios. Y aunque hasta el momento se desconoce lo que hay entre ella y Nodal, ambos siguen trabajando. De hecho, recientemente, y paralelo a la noticia de su cercanía con el cantante mexicano, lanzó el tema titulado Piénsame, el cual ha acumulado cientos de miles de reproducciones en las plataformas. Al igual que Christian, ella también es fanática de los tatuajes, basta con ver los diseños que lleva en varias partes de su cuerpo como en los brazos, el vientre y el cuello.

VER GALERÍA

El pensamiento de Nodal a meses de su ruptura

En medio de la polémica, a raíz de filtrar supuestos mensajes que le había enviado Belinda, Christian Nodal ha expresado su postura, no solo justificado sus acciones, sino también externando lo que desea de ahora en adelante. De hecho, al preguntarle si tenía algún mensaje para su ex no tuvo filtro al responder. “Nada, que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque yo creo que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara y no ha sido nada fácil…”, contó en entrevista para el programa televisivo Ventaneando.

En ese espacio, y al ser cuestionado sobre las razones que lo orillaron a filtrar su comunicación con la cantante, dijo: “Yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada, y estar haciendo cosas para jo… la carrera o a otras personas, ¿cómo? Con campañas negras y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas y por eso mi coraje...”, afirmó el ídolo de música regional, destacando un rasgo de su personalidad. “La gente no entiende que yo expongo y que yo soy real, que soy directo, porque el hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que ahí estén haciendo daño, esa es la cuestión…”.

VER GALERÍA