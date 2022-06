Camille Vasquez es cuestionada por primera vez sobre su cercanía con Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard que mantuvo al público en vilo durante seis semanas ha terminado con un triunfo para el actor, pero esto no significa que la información alrededor de lo que se vio en la corte haya terminado. Tuvo que pasar una semana desde que se dio el veredicto para que los abogados del actor decidieran tomar la palabra y dieran una serie de entrevistas sobre el caso. A pesar de que no es común que los abogados se vuelvan protagonistas, en un juicio que fue transmitido en vivo, Ben Shaw y Camille Vasquez se ganaron el corazón de los fanáticos de Depp. Si las redes sociales estaban inundadas de videos de los dos, en la corte de Fairfax, Virginia, no era raro que los estuvieran esperando. Pero no solo su capacidad para litigar era aplaudida, sino también la cercanía que se dio con su cliente, por supuesto, con un tinte romántico cuando se trata de Camille. Aunque durante las entrevistas nadie se había atrevido a preguntar, fue Raúl de Molina, que al entrevistarla en español quiso tocar este tema al que Camille respondió de lo más franca y tranquila.

Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca, no se quiso quedar con las ganas y decidió tocar el tema que inundaba las redes sociales a lo largo del juicio de Depp vs. Heard, la cercanía que se dio entre el actor y su abogada: “La gente decía, ¿estará teniendo un affaire con él? Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder”, le dijo a Camille que en español explicó: “No podía responder…la corte nos directó (instruyó) que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte, entonces no podía, pero”, antes de que pudiera continuar, el Gordo de Molina la cuestionó: “Pero tú lo abrazabas”, a lo que sin ningún tipo de reparo, Camille respondió francamente, “Claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente. Y él estaba pasando por algo bien difícil. Y yo quiero mucho a mis clientes, y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente”. Entre risas la abogada dijo que no llegaban a besos, pero que la razón por la que lo abrazaba es porque él lo necesitaba en ese momento.

“¿Johnny Depp te dijo después de que ganaste: ‘Oye, te voy a invitar a Bora Bora’?”, preguntó el Gordo con la simpatía que le caracteriza arrancando una risa de la abogada, que si bien dijo que no ha sido invitada al Caribe, sí reveló sus planes de reencuentro: “No a Bora Bora, pero sí voy a estar este verano en Europa, donde él va a estar tocando con Jeff Beck, entonces él me dijo que si quiero, vaya a verlo”. La presencia de Camille en Europa -específicamente en Reino Unido-, no es del todo un misterio, pues como se ha podido saber de la abogada que ha capturado todos los titulares, ella mantiene una relación con un galante británico.

Camille también respondió cómo es que celebró su gran triunfo que le ha ganado el puesto de socia en su buffet de abogados: “Llamé a mis padres”, Vasquez contó que se quedaron sin palabras ante este logro y también quiso compartir este gran momento con su hermana y su sobrina, a quien definió como su corazón.

Si en redes sociales el público se hizo todo tipo de ilusiones, la realidad es que Camille tiene pareja y por lo que se ha visto en las imágenes capturadas por el Daily Mail, se encuentra completamente enamorada. Su pareja es el ejecutivo de WeWork Edward Owen, originario de Londres. Es por esta razón que hace sentido que la abogada pase su verano en la capital británica, donde también se establece Johnny Depp por temporadas. Según el tabloide, la pareja se conoció en Londres en noviembre pasado en el pub The Cow.

