Por primera vez, El Güero Franco comparte en sus redes un vistazo de su vida con su esposa

Desde su separación de Marimar Vega hace cuatro años, la vida amorosa y el estatus sentimental de Luis Ernesto Franco eran un total misterio, pues él había preferido mantener sus asuntos personales lejos de los reflectores. Por eso, cuando a principios de año dejó a más de uno boquiabierto cuando dio a conocer que se había casado. El actor compartió algunas imágenes de su enlace con la modelo rusa Roza Laven: "Te amo. Soy afortunado", escribió a principios de enero. Ante la sorpresa que causó su anuncio, El Guero Franco fue cuestionado al respecto, y descartó que su enlace fuera una boda secreta como se dijo en su momento. "Lo he hecho muy bien, poder dividir mi vida personal y mi vida de trabajo. No me casé en secreto, simplemente no lo hice público, que es distinto", explicó en febrero al ser entrevistado para el programa Sale el Sol. En esta oportunidad, el intérprete destacó lo importante que era para él reservarse los detalles de su vida más allá de su faceta de actor. "Yo respeto la manera en que maneje la vida tanto personal como profesional cada quien. Para mí yo creo que lo más sano y lo que me ha funcionado después de varios errores que he cometido, porque no siempre ha sido así es que mi vida personal es personal y prefiero mantenerla alejada de mi trabajo y separarla". Firme en esta postura, Luis Ernesto ha preferido mantener su actual matrimonio lejos de las edes sociales, decisión compartida por su esposa, quien ha hecho lo mismo. Por esta razón ha resultado ciertamente sorpresivo el eciente video que compartió el intérprete, pues como nunca ha mostrado un vistazo de su vida de casado. Franco usó sus Instagram Stories para mostrar unas imágenes que captó de incógnito de Roza, quien por su parte no quiso quedarse atrás e hizo lo propio. Haz click abajo para verlos.