'Ya no estoy en edad de vivir en la zozobra', Talina Fernández sobre la venta de una de sus propiedades La comunicadora explicó que decidió vender su casa de Tequesquitengo por razones de seguridad

Si algo ha caracterizado a Talina Fernández a lo largo de su vida profesional, además de su talento y enorme simpatía, es la sinceridad con la que suele mostrarse ante su público, algo que sin duda la ha convertido en una de las comunicadoras más queridas de la televisión mexicana. Y es que la periodista siempre está dispuesta a habar de las situaciones que ocurren en su vida, por muy delicadas que estas sean, todo con la finalidad de evitar malos entendidos y especulaciones. Tal y como sucedió recientemente, cuando Talina se tomó el tiempo para aclarar las razones por las que ha decidido vender una de sus propiedades, luego de que en algunos medios se especulara sobre esta situación.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando que Talina habló de la venta de su casa de Tequesquitengo, Morelos, dejando en claro que ha decidido venderla por razones de inseguridad, ya que en los últimos años han ocurrido algunas situaciones que sin duda la hicieron tomar esta decisión de forma tajante. “Tengo desde hace 30 y bla, bla, bla, una casita en Tequesquitengo y es mi deber informarte que los balazos pasan zum, zum, zum (muy cerca). No estoy a la orilla del lago, junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa. Acto seguido pasaron unos días, fueron y lo mataron a él”, reveló la también presentadora, quien dijo no sentirse segura en ese lugar.

Talina reveló que, a pesar de que su casa tiene una excelente ubicación, pues se encuentra frente al lago, lo cierto es que para ella es mejor alejarse de un lugar en el que ya no se siente segura. “Está en Tequesquitengo a la orilla del lago, es muy agradable y aprendes a esquiar muy bien, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo, todas estas cosas, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, ¡claro que no!”, expresó Fernández.

Finalmente, Talina lamentó que la venta de su casa de Tequesquitengo se haya hecho pública debido a una revista que especuló con la situación, dejando en claro que su seguridad siempre será lo primordial. "Yo no sé quién fue de acuciche, creo a una revista que a veces no se le cree nada, de que yo iba a vender mi casa, es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión…”, agregó la presentadora.

La linda declaración para un integrante de Ventaneando

Emocionada por ponerse en contacto con el equipo que encabeza Pati Chapoy todas las tardes, Talina no dudó en expresarle su admiración y cariño a Pedrito Sola, uno de los personajes de Ventaneando más queridos por el público y de los integrantes que más tiempo han estado en el programa de TV Azteca. “Pedrito, lo quiero, y quiero conocerlo, quiero darle un abrazo apretado y quiero decirle, bravo, viva, hurra”, expresó Fernández durante el enlace telefónico que tuvieron dentro del programa. Como era de esperarse, Pedrito no tardó en reaccionar a las palabras de su colega, mostrándole su total admiración, a pesar de que hasta ahora no han tenido la oportunidad de conocerse en persona.

