Diego Boneta habla de su relación con Renata Notni: 'No nos gusta apresurar nada'

Renata Notni y Diego Boneta siguen escribiendo capítulo tras capítulo en su historia de amor, disfrutando al máximo cada momento juntos. Considerados como una de las parejas del momento, los actores han dejado ver que además del talento y la profesión, los une un fuerte y muy sincero sentimiento, por lo que para algunos ha resultado inevitable pensar en su futuro como pareja. En medio de un importante estreno en su carrera en Hollywood, el actor se ha sincerado sobre su relación con la actriz, quien obviamente no podía faltar en aquella velada inolvidable. Totalmente transparente, el intérprete ha opinado acerca de aquellas versiones que apuntan a que él su novia están cada vez más cerca de dar el siguiente paso en si noviazgo, y ha dejado claro que los dos están de acuerdo en no precipitarse.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Recientemente, Diego acudió a la presentación en México del remake latino de El padre de la novia, el cual protagoniza junto con Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona y Macarena Achaga. A su paso por la alfombra roja, el actor se mostró muy emocionado por esta cinta, la cual se estrenará el próximo 16 de junio en la plataforma de HBO Max. Dada la temática de esta película, la prensa no tardó en peguntarle si, al haber interpretado a un novio no había surgido en él la inquietud de casarse más allá de la ficción. Ante este cuestionamiento, el intérprete de 31 años respondió de lo más tranquilo, asegurando -como ya lo ha hecho antes- que por ahora no tiene entre sus planes dar ese paso con su novia. "Todo a su tiempo. Ahorita estoy disfrutando, y estamos disfrutando el momento que estamos pasando", comentó. "No nos gusta apresurar nada", agregó.

VER GALERÍA

El protagonista de Luis Miguel, La Serie, aseguró que su relación con Renata marcha viento en popa y que ambos están de acuerdo en concentrarse en el presente. "Estamos felices y vamos un paso a la vez", expresó. Y cuestionado por las versiones de que ya había un anillo de compromiso, el actor -muy sonriente- se limitó a negar con la cabeza. A principios de años circularon rumores acerca de que la jovn pareja se había comprometdo durante un viaje a Nueva York, sin embargo en su oportunidad Diego lo desmintió. "Yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento. Pero no crean todo lo que leen", expresó en enero al ser abordado por la prensa.

VER GALERÍA

Renata, plena en lo personal y profesional

Guapísima, Renata acompañó a su galán en este evento y también se sinceró sobre su vida en estos momento, revelando que encontrar el equilibrio entre sus distintas facetas ha sido clave en su realización como persona. "Yo creo que la fórmula está en un balance en tu vida. Yo siempre he tratado de cuidar mucho que mi vida personal y mi vida profesional, las dos estén como balanceadas", comentó a los medios de comunicación. "Tratar de poner mucha atención a las dos, para mí es muy importante cuidar mi vida personal, mi familia, mis amigos, mi relación y cuidar mi vida profesional que es lo que me da vida, me mantiene prendida", aseguró.

Como era de esperarse, Renata también fue cuestionada sobre su noviazgo con Diego, y ante la pregunta directa de un reportero acerca de que sus supuestos planes de boda con el actor se habían pospuesto debido a la pandemia, ella lo negó rotundamente. "Para nada. Estamos muy felices, lo único que puedo decir es que hay que disfrutar el día a día y no hay que correr, no hay planes de nada", aseguró. Al igual que su novio, la actriz de 27 años ha sido firme en su postura de no acelerar las cosas en su relación, pues anteriormente ya lo había expresado. "Por el momento estoy con él (Diego) y soy feliz pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y así no futurear ni nada", comentó la estrella de telenovelas hace algunas semanas entrevistada por Despierta América. "Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que tenemos es el momento y nada disfrutando cada día, mi trabajo, mi familia, mis amigos y la salud sobre todo, que estemos sanos", agregó entonces. "Estoy feliz, qué te digo: 'Lo que se ve, no se juzga'. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar", aseguró.

VER GALERÍA