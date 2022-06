Los abogados de Johnny Depp dan su primera entrevista tras su triunfo

Ha pasado una semana desde que se dio a conocer el veredicto en el caso de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, pero esto no significa que los titulares se hayan detenido -ni tampoco los enfrentamientos-. Si la abogada de la actriz se encontraba al otro día del final del juicio en los foros de televisión, dejando claro que su cliente no tiene dinero para pagar la deuda económica que le ha quedado con Depp, los representantes legales del actor habían sido más cautelosos. Camille Vasquez y Ben Chew se habían limitado a dar unas declaraciones a las afueras de la corte y desde entonces, no se había sabido de ellos, hasta este miércoles cuando ha una semana de su triunfo han decidido dar algunas entrevistas sobre el caso. Sus palabras llegan solamente un día después de que se hiciera público que ante su gran desempeño, Camille se había convertido en socia del buffet de abogados que representó al actor en este caso.

En el Today Show, los abogados confirmaron que hablaron con Johnny después del veredicto y sobre su sentir, Camille explicó: “Creo que (sintió) una abrumadora sensación de alivio. Estaba hablando con un amigo en común que tenemos Johnny y nosotros, y me dijo, ‘No había visto a Johnny sonreír así en seis años’”.

Sobre cómo se dio el juicio, el señor Chew explicó: “Mi sensación es que tenía mucho que ver con responsabilidad. Johnny aceptó sus propios problemas, fue muy honesto sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, fue franco sobre los desafortunados textos que escribió, y creo que fue un claro contraste con la señora Heard, quien no parecía…o por lo menos el jurado pudo haber percibido que ella no se hizo responsable de nada”. A esto, Vasquez agregó: “La clave de la victoria estuvo centrada en los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de hablar de la verdad por primera vez. Fue capaz de conectar con el jurado y el público en general, y decirles lo que verdaderamente pasó”.

Después de aquellos acalorados desencuentros con Amber en el estrado, Camille dio un vistazo a cómo los vivió: “Algo en lo que nos concentramos en la examinación cruzada fue usar sus palabras en contra de ella. Era importante para nosotros que cualquier pregunta que fuera hecha estuviera ligada a algo que ella hubiera dicho previamente. Y el jurado pudo verlo, el mundo pudo verlo y escucharlo, de la señora Heard en relación a cada uno de los puntos”.

También, dando seguimiento a las declaraciones de la abogada de Heard sobre los millones que adeuda a Depp, los abogados dijeron: “Esto nunca fue sobre el dinero para el señor Depp. Esto fue para restaurar su reputación, y él ha hecho eso. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, pero esto fue sobre la reputación del señor Depp”.

Las respuestas a las declaraciones del equipo de Heard

En Good Morning America, Camille respondió a las insinuaciones sobre el retroceso en las víctimas que tanto ha enmarcado Heard en sus mensajes: “Pienso que es decepcionante (que se maneje así). Solamente estamos hablando de lo que pasó en este caso. Y los hechos en este caso son abrumadoramente positivos para Johnny. Y el veredicto habla por sí mismo. Pienso que nuestra respuesta a eso es que animamos a cualquier víctima a alzar la voz, la violencia doméstica no tiene género”.

Sobre el señalamiento a las redes sociales que la abogada de Heard indicó en su primera entrevista, Ben dijo en esta misma entrevista: “Mi visión es que las redes sociales no jugaron un papel de ninguna manera, esta fue una decisión hecha por el jurado con evidencia. Y fue abrumadoramente en favor de Depp”.

