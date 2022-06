Sincera, Dulce María habla de sus complicadas relaciones del pasado: 'Tienes miedo de quedarte sola'

Años atrás, Dulce María enfrentó una etapa compleja en los asuntos del corazón. De esas experiencias la intérprete obtuvo grandes aprendizajes, como el hecho de valorar el respeto que debe existir en una relación de pareja. Sincera, la ex RBD ahondó en los acontecimientos de ese periodo de su vida, en el que asegura haber estado con personas que llegaron a ejercer la violencia psicológica y hasta la manipulación. Por fortuna, el paso del tiempo y el trabajo de índole personal le permitieron salir adelante, por lo que tras superar ese momento tuvo claro lo que quería, un deseo cumplido cuando su camino logró coincidir con el de Paco Álvarez, su ahora esposo y papá de su hija María Paula.

Dispuesta a compartir su propia historia, Dulce María ahondó en los pormenores de su vida sentimental, esto durante una charla para el podcast Se Regalan Dudas, en donde como pocas veces habló de ese instante en el que todo comenzó a tomar nuevos matices, luego de concluir un noviazgo que recuerda con mucho cariño. “Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, que fue a los 16, 17 años y tuve otro tipo de relación, como muy intensa y al final cada una de las personas con las que he estado compartiendo… aprendí mucho, sufrí mucho porque yo daba todo, soy como muy entregada y no era el momento para esas personas…”, explicó la también actriz.

Ante las circunstancias, Dulce María reconoce que asumió ciertas actitudes, como el hecho de comportarse con otros de la misma manera en que a ella la habían tratado. “Después estaba yo muy lastimada y entonces a lo mejor yo lastimé a otra persona por estar lastimada, decía: ‘Ahora yo voy a ser como fueron conmigo’…”, reveló. Dispuesta a evolucionar y a romper el círculo, puso todo de su lado, por lo que tiempo después logró ser consciente de los tratos que había recibido de sus exparejas. “Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’…”, confesó sin mencionar algún nombre.

Gracias al empeño que puso en mejorar su manera de concebir las relaciones, la cantante pudo cambiar la página para iniciar con todo el ímpetu una nueva etapa, confesando que, de alguna manera, había un sentimiento que la hacía permanecer en el mismo sitio. “Agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola. El perdonarte, el perdonar a alguien que nunca te pidió perdón… tienes tú que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal…”, aseguró.

La fortuna de coincidir con Paco Álvarez

A pesar del complicado escenario al que se enfrentó, Dulce María no perdió las esperanzas de que algún día encontraría el amor. Con los objetivos claros cambió de cierta manera sus estrategias y en menos de lo esperado pudo conocer a Paco Álvarez, con quien hoy ha tenido la dicha de formar una familia. “Antes de conocer a Paco, que es mi esposo y papá de mi bebita, estaba yo súper triste… estaba yo enferma de todo. Ahí aprendí, dije: ‘A menos que alguien me conquiste yo ya no voy a mover un dedo para estar (pendiente) de si no me contestó. Necesito a alguien que yo le dé el valor que le doy a él y que me conquiste y si no, no voy a perder mi tiempo ahí’… Las cosas empezaron a fluir (cuando conocí a Paco) porque empecé a confiar en él, pero fue hasta que yo estaba bien y para eso tienes que tener el valor de dejar una relación que yo ya me hacía un poco ahí…”, confesó.

