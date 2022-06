Ingrid Coronado confiesa que ya es inmune a las críticas: 'Me hace ser una persona mucho más feliz'

Tras varios años en retiro temporal de la televisión, Ingrid Coronado regresó renovada a la pantalla chica de la mano de TV Azteca, con un programa que dijo, la tenía muy emocionada. Este proyecto le dio la oportunidad de comprobar, que pese a haber incursionado en otras plataformas, seguía siendo uno de los rostros favoritos en el medio. Y es que durante el tiempo que pasó alejada de los foros, probó suerte como escritora de libros infantiles, además de que se desempeñó como locutora de radio. Multifacética, la conductora ha probado de nueva cuenta su faceta de autora, pero esta vez con un libro en el que ha compartido algunos de los apendizajes que la vida le ha dado y también la preparación y reflexión en la que se ha sumergido. No obstante, Ingrid está consciente de que en su faceta como figura pública las críticas son algo inevitable, sin embargo ha encontrado la forma de ser inmune a ellas.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionada, Ingrid acudió al programa de Mara Patricia Castañeda en YouTube paa hablar de su libro Mujerón, en cuyas páginas dijo, ha vertido algunas de sus propias experiencias. "Este libro fue vencer uno de mis más grandes miedos, porque apesar de que llevo muchos años en los medios de comunicación y de que muchas partes de mi vida se saben, yo sé que mi historia y mis historias no son diferentes de las de las mujeres de nuestra cultura, de las mujeres de méxico", comentó. "Todas hemos estado expuestas a traiciones, a todas nos han roto el corazón, todas hemos tenido algún tipo de violencia pero yo nunca había hablado de mí de mi intimidad como lo estoy haciendo ahora", agregó el expresentadora de Venga la Alegría quien en diciembre del año pasado dio a conocer su decisión de emprender acciones legales contra el acoso y violencia que había recibido vía electrónica.

Sin entrar en detalles sobre aquellas vivencias personales que incluso se colocaron en el centro de la polémica en el pasado, Ingrid aseguró que sus experiencias la ayudaron a crecer. "Sí creo que todas estas historias todas estas cosas por las que pasé me ayudaron a convertirme en la mujer que soy que hoy por hoy, soy muchísimo más feliz, me gusta mucho como soy ahora", comentó. Del mismo modo, la conductora de Todos a Bailar señaló que las lecciones de autoconocimiento que ha tenido en este tiempo le han ayudado a asimilar de diferente forma las críticas de los demás. "Me importa 100% lo que opino yo de mí y para eso tuve que trabajar muchísimo porque finalmente trabajando en los medios, normalmente si le pones mucha importancia a lo que las personas opinan de ti", continuó. "Y ahora si podría decirte que traigo algo así como un impermeable de la opinión ajena", expresó.

La presentadora dijo que al haber llegado a este punto en su vida en el que es capaz de enfocarse en sí misma y en su bienestar antes que otra cosa, le ha ayudado a encontrar la realización personal. "Eso me hace ser una persona mucho más feliz, por lo tanto me di cuenta que era no solamente mi responsabilidad sino mi deseo de desde el fondo de mi corazón de poder compartir todo esto con las demás", agregó, refiriéndose a los motivos que la empujaron a escribir su nuevo libro.

Comparte lo que ha aprendido de las relaciones de pareja

Transparente, Ingrid habló también de lo que ha aprendido con respecto de las relaciones sentimentales, y aunque prefirió no mencionar a sus ex -algunos de ellos también figuras públicas- sí comentó que en algunos casos las dinámicas de pareja impiden alcanzar la felicidad que uno se merece. "Otra forma en la que nos odiamos, por ejemplo, yo descubrí que es a través de las relaciones, permitiendo situaciones que son inaceptables, creyendo que son poquita cosa, cuando en realidad no lo es", explicó. "Si tú estás en una relación en donde estás recibiendo información, en donde hay actos que te duelen, que te lastiman, que te vulneran, que te hacen sentir insegura, que te minimizan, eso no está bien eso es una forma en la que tú te estás odiando, porque tú no le desearías eso a una persona que amas y si tú eres una persona que se ama a sí misma, no tienes por qué estar en este tipo de situaciones"; agregó. "Entonces para mí es fundamental el reconocer primero, antes de trabajar en el amor propio, trabajar en las áreas en las las áreas de oportunidad, en las áreas en las que te estás odiando, reconociéndolas para entonces poder empezar te amar a ti mismo", reflexionó.