Renata Notni acompaña a Diego Boneta en su gran estreno en Hollywood

Diego Boneta sigue cosechando éxitos en Hollywood y en esta ocasión lo ha hecho de la mano de estrellas de la talla de Andy García y Gloria Estefan, junto a quienes protagoniza la nueva versión de la película de 1991, The Father of the Bride. Algo que Renata Notni sin duda ha celebrado por todo lo alto, pues feliz de ver como es que su novio poco a poco comienza a consolidar su carrera como actor y productor en Estados Unidos, se hace presente en los momentos más importantes de su vida. Tal y como sucedió durante la proyección especial de su nueva película, la cual se llevó a cabo en el marco del Festival de Cine de Los Ángeles, en donde pudimos ver a la pareja desfilando por la alfombra roja y haciendo gala del gran amor que se tienen. Una oportunidad en la que la guapa mexicana se mostró de lo más orgullosa de Diego, a quien le mostró su total respaldo.

Vestida con un elegante traje sastre negro con el que lució formal y llena de glamour, pues incluso combinó su atuendo con unas elegantes sandalias al mismo tono de su conjunto. Sin duda alguna, Renata acaparó las miradas al llegar de la mano de Diego a la alfombra roja, quien contrastó con el look de su novia, pues optó por un traje en azul celeste, el cual combinó con un top color blanco con el que le dio el toque casual a todo su atuendo, perfecto para la ocasión. Orgullosa de su talentoso novio, Renata posó para las cámaras de lo más enamorada, siempre tomada de la mano de Boneta, quien al igual que ella lucía muy feliz de tener a la actriz a su lado en un momento tan importante para él.

Sin duda alguna, desde que comenzaron su relación, Renta y Diego siempre se han hecho compañía uno en los momentos más importantes de su vida. Algo que se ha visto reflejado en los mensajes de apoyo que suelen dedicarse a través de sus redes sociales, donde suelen expresar el amor y la total admiración que se tienen entre sí. Tal y como sucedió recientemente, cuando la actriz confirmó su protagónico en la serie Zorro de Prime Video, una ocasión en la que el también cantante se mostró de lo más emocionado por el logro profesional de su guapa novia. “¡Bravo, amor! Soy un novio orgulloso”, expresó el intérprete en una historia de Instagram, donde además compartió el comunicado en el que se confirmaba la participación de su novia en esta nueva producción.

¿Ya han pensado en boda?

El amor de Diego Boneta y Renata Notni cada día se consolida más. Prueba de ello es la forma en la que la pareja ha llevado su relación, procurando ser lo más discretos posibles y compartiendo solo los instantes más entrañables de su noviazgo con todos sus fans. Es por eso que la pareja no ha podido escapar de los rumores de compromiso y de boda, algo que ambos se han encargado de aclarar en más de una ocasión. Tal y como lo hizo Renata recientemente, al ser cuestionada por la posibilidad de llegar al altar con el protagonista de Luis Miguel, la serie. “Por el momento estoy con (Diego) y soy feliz pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y así no futurear ni nada", comentó Notni con total sinceridad durante una entrevista con Despierta América.

"Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que tenemos es el momento y nada disfrutando cada día, mi trabajo, mi familia, mis amigos y la salud sobre todo, que estemos sanos", agregó con una sonrisa. “Estoy feliz, que te digo: 'Lo que se ve, no se juzga'. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día", concluyó.