La novia de Mijares habla por primera vez de su relación con el cantante: 'Nos hacemos mucha compañía'

La discreción con la que Mijares ha manejado los detalles de su vida privada y en especial de la amorosa no lo ha hecho escapar de convertirse en el centro de atención en los últimos días. Y es que tras haber asistido a una entrega de premios en República Dominicana de la mano de su novia, Pita de la Vega, el intérprete de temas como Para amarnos más se apoderó de las miradas, pues por primera vez se dejó ver en un acto público en compañía de su guapa novia, quien asistió al evento para mostrarle su total apoyo, pues el cantante fue homenajeado por su larga trayectoria. Fue precisamente en esa ocasión que Pita decidió romper el silencio y compartir con la prensa algunos detalles de su relación con el artista, dejando en claro el gran cariño que tiene por él, así como la complicidad que existe entre ellos.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Sale el sol que Pita de la Vega no pudo escapar de los cuestionamientos sobre su noviazgo con Mijares, del cual se sabía desde hace algunos años, pero que hasta ahora no había sido confirmado por ninguno de los dos enamorados. “Me encanta, me encantan sus canciones y es buenísimo y lo disfruto cada vez”, dijo Pita al ser cuestionada por su famoso novio. “Nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho”, agregó la empresaria originaria de Ciudad Juárez, quien dejó en claro que conoce al artista dese el inicio de su carrera, por lo que ambos están muy contentos con su relación.

La novia de Mijares también habló de cómo ha sido que le ha hecho frente a la fama del cantante, quien la mayor parte de su tiempo vive arriba de los escenarios y siendo el centro de atención mediática debido a su profesión, algo que dijo ha sido un poco complicado, pero con lo que ha aprendido a vivir. “Si es un poco difícil, pero bueno, cada quien tiene su carrera. La respeto y él disfruta muchísimo de lo que hace, entonces también me da mucho gusto por él", apuntó.

Por su lado, Mijares también se refirió a su noviazgo y reveló la razón por la que pocas veces se ha dejado ver en público en compañía de su amada. “Es que nos vemos pocas veces, como ella no vive en México pues nos vemos pocas veces, pero nos acompañamos cuando nos vemos”, expresó el cantante, dejando en claro que no ha sido complicado para él llevar una relación prácticamente a distancia, pues debido a su ritmo de vida, ya está acostumbrado a estar lejos de sus seres queridos por largas temporadas. “Uno como artista se acostumbras a eso”, finalizó.

¿Listos para llegar al altar?

Como era de esperarse, la pareja no pudo evitar los cuestionamientos respecto al futuro de su relación, pues Pita fue cuestionada sobre si en algún momento han hablado sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación y casarse, algo que la guapa empresaria respondió con total sinceridad. “Estamos muy bien así, estamos muy contentos acompañándonos, y bueno, ya el tiempo dirá”, expresó, dejando abierta la posibilidad de llegar al altar de la mano del cantante, pues incluso reveló que ya ha convivido con los hijos de Mijares: “Sí (me llevo muy bien con ellos), son maravillosos sus hijos”, señaló.

