Inés Sáinz celebra 25 años de amor con su esposo: 'Qué dicha haber empezado este camino contigo'

Si de parejas sólidas en la industria del entretenimiento se habla, no puede dejar de mencionarse la de Inés Sáinz y Héctor Pérez Rojano. La analista deportiva y el productor se dieron el sí hace más de dos décadas, y desde entonces han acumulado un sinfín de experiencias juntos, aprendizajes y gratos recuerdos. Además son el ejemplo perfecto de cómo el éxito profesional no está para nada peleado con la realización personal, pues mientras por un lado han triunfado en la televisión y como empresarios, por el otro son los más cariñosos y dedicados padres para sus cuatro hijos, la mayor de ellos, Maria Inés, recientemente celebró su cumpleaños número 18. En medio de esta etapa llena de satisfacciones, la comentarista y su marido han llegado a su aniversario de bodas número 25, y obviamente no podían faltar las palabras románticas para celebrarlo.

Desde temprano, Inés tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a su marido en esta ocasión tan importante. "¡Feliz aniversario 25 mi amor!", inició su publicación, la cual acompañó de una recopilación de fotos de ambos: viajes, fiestas y momentos especiales. "Qué dicha haber empezado este camino contigo y seguir de tu mano disfrutando cada día. Gracias por tanto", continuó en su dedicatoria, etiquetando a su marido, aunque él mantiene su cuenta privada. "Por muchos años más a tu lado", finalizó, agregando un emoji de copas chocando a modo de brindis. Como era de esperarse, los seguidores de la analista deportiva no tardaron en reaccionar, y de inmediato llenaron su post con sinceras felicitaciones.

El tiempo se ha pasado volando desde que Inés y Héctor se casaron por segunda ocasión hace cinco años. La guapa conductora, que compartió entonces algunos detalles de esta ceremonia en las páginas de ¡HOLA!, se volvió a enfundar en un espectacular vestido blanco y celebró por todo lo alto sus primeras dos décadas de matrimonio. En aquel momento que llegó también a los televidentes por medio de las cámaras del programa Ventaneando, la comentarista se reconoció muy feliz y afortunada. "¿Qué más le puedo pedir a la vida? Haber escogido al hombre perfecto, al hombre que siempre ha estado tomando mi mano, apoyándome en todo, sonriendo para mí, haciendo que la vida sea más fácil...", expresó entonces la guapa conductora. "Me ha regalado a cuatro hermsos (hijos), que yo digo que son mis príncipes y mis princesas, que hacen de mi vida una vida completa, una vida llena", agregó Inés, quien además de María Inés es madre de los mellizos Eduardo y Héctor, y de la pequeña Maya.

En estas segundas nupcias, Inés se dijo muy agradecia por la oportunidad de construir una vida plena junto a Héctor y de poder compartirl su celebración con sus seres queridos. "Entendernos como pareja, y saber siempre que si estamos de la mano las cosas salen bien. Han sido años maravillosos, llenos de satisfacciones personales, profesionales y ese fue el gran motivo que nos llevó a querer celebrar en grande con los amigos, a decir .'me vuelvo a vestir de novia porque quiero demostrarle a él que me quiero casar una y otra vez con él, y que soy suya siempre", expresó, dejando ver lo enamorada que estaba de su marido.

Exitosa en todos los sentidos

No es para nada raro ver a Inés Sáinz de viaje en distintos destinos al rededor del mundo cumbriendo importantes eventos deportivos, sin embargo, esta faceta no es la única en la que la comentarista ha puesto su dedicación, ya que siempre aprovecha cada oportunidad de disfrutar el tiempo con su marido y sus hijos. A principios del mes pasado, la conductora se dejó ver muy emocinada junto a Héctor en el Gran Premio de Miami, donde apoyaron a Checo Pérez. Y en lo que respecta a su papel como mamá, también ha demostrado ser la mejor, y de ello han podido dar cuenta sus retoños. "Mi mamá es mi ejemplo número uno. Es una mujer que nunca se rinde y siempr está al pendiente de cada detalle", expresaba María Inés a ¡HOLA! hace algunos meses, feliz y agradecida por el apoyo de la conductora y su papá en su incipiente camino como empresaria.

