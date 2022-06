Miles Teller y el baile con el que ha encantado el internet

Dicen que las segundas partes no siempre son buenas, pero en el caso de Top Gun: Maverick ha sido todo lo contrario. La película de que logró conquistar a todo el mundo en 1986 está de vuelta con una secuela que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que además de que Tom Cruise se encuentra de regreso como protagonista de esta historia, en esta ocasión se ha hecho acompañar de otros guapos actores, quienes sin duda no han dejado indiferente a nadie. Uno de ellos es Miles Teller, quien ha logrado acaparar la atención de todos por su galanura, su enorme carisma y por una escena en especial dentro de la película. Y es que a pesar de que la escena dura apenas unos segundos, sino es que menos, lo cierto es que a nadie se le ha escapado este detalle, pues en ella aparece el guapo actor celebrando con un baile muy singular y hasta cierto punto sexy, sin camiseta y en la playa, lo que se supone habría sido una jugada de fútbol perfecta. Como era de esperarse, el extracto del filme rápidamente se ha hecho viral y las redes sociales se han llenado de videos de esta pequeña escena en repetición por varios minutos. Lo que nadie sabía -o no se habían dado cuenta-, es que existe una versión extendida de este baile, pues Miles aprovechó su paso por la alfombra roja, durante el pasado Festival de Cine de Canes, para emular sus sexy movimientos de la película, sólo que en esta ocasión lo hizo vestido de esmoquin blanco y con gafas oscuras, luciendo igual de guapo y sensual que en la película. Da play al video y no te pierdas los increíbles pasos de baile con los que Miles Teller está arrasando en la red.