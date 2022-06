El primer trabajo de Paola Rojas del que no sabíamos

Sin duda alguna, Paola Rojas es una de las periodistas más reconocidas del país. Su rigor y profesionalismo a la hora de hacer su trabajo la han llevado a ganarse la credibilidad del público, que día a día la sigue a través de los distintos espacios noticiosos que encabeza en radio y televisión, así como en sus redes sociales, donde además de compartir detalles de su labor periodística, también se deja ver en su faceta más divertida y personal. Sin embargo, antes de convertirse en la periodista que es hoy, Paola tuvo distintos trabajos, que si bien, no estaban directamente relacionados con su actual labor, lo cierto es que los disfrutó al máximo, pues sin duda era muy divertido, pues según contó, trabajó como botargas en un famoso parque de diversiones de la Ciudad de México.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló Paola durante una de sus participaciones en el programa Netas Divinas, donde con total sinceridad habló de los trabajos que desempeñó cuando era adolescente, los cuales no fueron en vano, pues sin duda la ayudaron a conquistar un sueño que ella tenía en aquel entonces. "Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo. Trabajé en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura", expresó la periodista ante la sorpresa de sus compañeras, quienes entre risas reaccionaron a la confesión de su compañera. "Entré muy chiquita a trabajar a ese parque. Estaba en el grupo de animación que básicamente era bailar, jugar y bailar...”, señaló.

Paola insistió en que a pesar de todo lo que implicaba meterse a una botarga como lo eran las altas temperaturas y el tener que lidiar con algunos niños que en ocasiones la jaloneaban sin querer buscando tener una interacción con ella, disfrutó mucho ese trabajo. "Las botargas pesan y las de ahora son más sofisticadas y tienen un ventilador, pero las de ese tiempo no lo eran, entonces se concentraba mucho el olor a humanidad, era fuerte", agregó.

Paola Rojas finalmente reveló que gracias a su buen desempeño, finalmente la ascendieron a Entrenadora de delfines, pues su gran sueño era convertirse en la entrenadora de Keiko, la orca que en aquel entonces vivía en el parque de diversiones que hoy es conocido como Six Flags México. "Me volví entrenadora de delfines. Antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko, que afortunadamente se convirtió en realidad, era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio y todo lo que implica, en ese tiempo no había esa conciencia y yo tenía 17 años, ofrezco disculpas”, dijo.

El trabajo que no quería y que ahora agradece haber aceptado

Si bien, Paola Rojas es una de las presentadoras más queridas del programa Netas Divinas, lo cierto es que la periodista no siempre estuvo dispuesta a trabajar en este show en el que comparte créditos con otras colegas como Consuelo Duval, Natalia Téllez, Galilea Montijo y Daniela Magún, pues debido a la dinámica de este programa, en el que las presentadores analizan distintos temas de interés general desde sus propias experiencias, Paola no se sentía lista y segura de compartir los detalles más íntimos de su vida de forma pública, por lo que tuvieron que pasar algunos años antes de que aceptará la invitación. “Me lo habían propuesto desde el principio y yo no quería, estaba en un momento feo de mi vida personal y no quería hablar de nada que tuviera que ver conmigo”, expresó Rojas entre risas durante una de sus participaciones en el programa Netas Divinas. “Me insistieron hasta el infinito, me presionaron fuerte, pero lo agradezco”, agregó. Sin embargo, a la distancia, Paola se siente afortunada de haber decidido integrarse a este show, el cual considera como una gran bendición. "Creo que a veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras. Más allá de cómo fue al principio, hoy lo agradezco como no tienes idea”, finalzó.