¿El Burro Van Rankin se animaría a casarse?

Los días en que Jorge El Burro Van Rankin se la pasaba de fiesta en fiesta junto a amistades como Luis Miguel o Roberto Palazuelos son cosa del pasado, y no porque ya no disfrute el tiempo con sus amigos, sino porque ahora su prioridad es su familia. Junto a su Magda Bleizeffer, el locutor es papá de tres niñas, quienes con su mayor adoración, tal como él mismo lo ha reconocido. De hecho, el también conductor de televisión ha confesado que la paternidad fue sin duda un detonante en su vida para crecer y ser mejor persona. En una reciente charla, el presentador ha revelado que justamente su faceta como papá sería un factor determinante en caso de que se animara a cambiar su estado civil.

El Burro conversaba con sus compañeros del programa Miembros Al Aire respecto al tema del divorcio, y como varios de ellos, no tuvo alguna experiencia que compartir al respecto, pues aunque lleva varios años con su pareja, nunca ha pisado el altar. Sin embargo discutieron acerca de los derechos que se adquieren durante una relación bajo el estatus de unión libre y que pueden derivar en ciertas obligaciones luego de la separación, así como en las responsabilidades que algunos prefieren evitar oficializando una relación. Van Rankin habló de su caso personal y del fuerte compromiso de amor que lo une a Magda. "En mi caso, yo llevo 16 años con mi mujer, no estoy casado...", comentó el locutor, lo que desató comentarios y algunas bromas entre sus colegas.

Sin embargo, El Burro confesó que él no descarta la posibilidad de casarse: "Llevo tanto, 15, 16 años, tengo tres hijas, sí me gustaría hacerlo más que nada por mis hijas más que por cualquier cosa", continuó. A su vez aseguró que, con o sin matrimonio, el gran amor mutuo y a sus hijas le impedirían actuar mal hacia Magda. "Porque por el otro lado jamás voy a ser un mala onda con mi vieja si un día bye, se acabó". El locutor además expresó su curiosidad ante lo que sucede en algunas relaciones duraderas en el noviazgo, que duran poco una vez que la pareja se casa. Ante la explicación de la experta invitada en el foro, sobre lo decisivo que puede resultar el firmar un contrato, Van Rankin destacó que en su caso, aún sin que exista el documento que conlleva la oficialización de la unión, nunca dejaría de ver por su pareja y sus hijas sin importar las circunstancias.

La sopresiva forma en que hace más de dos años le propuso matrimonio

Y aunque en su reciente charla en televisión El Burro no habló de su compromiso, lo cierto es que hace más de dos años le pidió matrimonio a Magda, sin embargo, no se han revelado detalles sobre los preparativos para una boda. Fue el 14 de febrero de 2020, en medio de los festejos de San Valentín, cuando Van Rankin sorprendió al público del programa Hoy al da a conocer su decisión de hacerle la gran pregunta a su pareja. Luego de ser entrevistado por su compañera Galilea Montijo, el presentador le envió un romántico mensaje a la madre de sus hijas, el cual compartió con el auditorio. "Así como te he dicho que me cuesta mucho trabajo decir las cosas, me voy a atrever porque es sincero y es real. Te amo, a pesar de tus cosas y tus enojos, sabes que te enojo profundamente. Yo le diría, Magda, te prometo que esre año vamos a acer un evento my pequeño firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo?", expresó.

Esta inesperada prpuesta de matrimonio provocó gritos de emoción en el foro del matutino, tanto como cuando él compartió los mensajes que le envió Magda tras hacerse pública la propuesta. "Creo que soy afortunado de conocer a una mujer así, porque es una gran mujer y la amo. Ella es muy fría, íbamos a mandar una cámara, pero a ella no le gusta eso... Les tengo que confesar qué puso aquí'", dijo, antes de leer primero el mensaje que él le escribió: "Tú sabes que igual y no te lo tengo que decir y siempre estarpe contigo en las buenas y no tan buenas. Gracias por todo y pr siempre estar para nosotros... Escríbeme algo o dime 'ya no vengas' o lo que quieras, pero pon algo". La respuesta de la madre de tres no tardó en llega, y Van Rankin la compartió. "Pone: 'Te amo, sí'. Y pone como las copitas de que vamos a celebrar". Aunque en ese momento el conductor mencionó la posibilidad de celebrar la boda a fines de año, la pandemia los tomó -com a muchos- desprevenidos, además, al año meses después nació Carlota, su hija menor. Sin embargo, no sería de extrañar que ahora que la pandemia parece haberse calmado, y que su nena tiene más de un año, el presentador retomara sus planes.

