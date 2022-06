Yordi Rosado se sincera sobre su divorcio: 'Yo lo hice mal'

En agosto del 2019, Yordi Rosado dio a conocer su separación -por segunda ocasión- de Rebeca Rodríguez, con quien se había casado en 2016 luego de reconciliarse. Desde el primer momento, el locutor dejó claro que pese a las diferencias que provocaron esta ruptura, su relación con su ex pareja siempre se mantendría respetuosa y cordial, pues estaban unidos por el gran amor a sus tres hijos: Elías, Regina y Santiago. El tiempo ha pasado, y el también conductor se dio una nueva oportunidad en el plano sentimental, y hoy vive en un momento de plenitud personal que conjuga con el éxito de su carrera. Sin embargo, Yordi tiene muy presentes las decisiones que tomó en el pasado y cómo éstas repercutieron en su vida, por eso, en una charña reciente, ha reflexionado sobre la forma en que llevó a cabo su divorcio la primera vez, la cual hoy considera, no fue la mejor.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Recientemente, Yordi conversaba con sus compañeros de Miembros Al Aire y una psicoterapeuta invitada al programa sobre el tema del divorcio, así como de los errores que pueden cometerse en este proceso. Durante la charla, la especialista Yunuen G. Guido explicaba la importancia de darse un tiempo para asimilar la separación a nivel emocional, y no sólo precipitarse a hacer oficial la ruptura por medio del trámite civil. Además destacaba que en estas situaciones debe evitarse el actuar impulsivamente, así como el 'arrastar' enojo y resentimiento. Muy atento a estas palabras, Yordi externó sus dudas en el tema: "¿Cuánto sería un tiempo normal para divorciarse tanto legal como emocionalmente? Así como de, 'no cometas tonterías hasta que pase este tiempo'", comentó, antes de citar su experiencia personal en el tema: "Yo lo hice mal".

Tan transparente como suele serlo, el conductor explicó por qué al mirar hacia atrás, hoy considera que no llevó su separación de la mejor manera en su momento. "Yo me divorcié legalmente a los tres meses de que nos separamos y creo que podía haber esperado más", reconoció, y ante la pregunta directa de uno de sus compañeros en el estudio, aclaró que hablaba de la primera vez que se divorció, aunque prefirió no mencionar el nombre de Rebeca. "También lo hice porque me parecía un buen momento porque todavía no había problemas, no había parejas nuevas de ningún lado, sentí que era un buen momento para que no hubiera tanta bronca", explicó, dirigiéndose a la psicoterapeuta. "Pero huiste del problema...", comentó ella por su parte, a lo que él respondió afirmativamente.

Si bien durante la conversación Yordi no siguió compartiendo detalles de su experiencia, es inevitable asociar sus comentarios con lo que se sabe ocurrió en su vida personal. El locutor se divorció en 2011 luego de ocho años de matrimonio con la madre de sus hijos. Sin embargo, tiempo después los dos se dieron una segunda oportunidad juntos, y finalmente en 2016 se volvieron a casar. Con esto, cobran mucho más sentido sus palabras respecto a que pudo haber esperado más tiempo antes de divorciarse, porque después de todo terminaron reconciliándose. Sin embargo, la historia del presentador y Rebeca no tuvo el desenlace que ambos hubieran esperado, pues en 2019 se separaron nuevamente: "Quiero compartirles que Rebeca y yo estamos separados como pareja desde hace algunos meses, pero tanto ella como yo seguimos juntos trabajando en nuestra familia con mucho amor y dedicación", expresó Yordi en julio de aquel año.

Su segundo divorcio sin prisas

A diferencia de cómo procedieron la primera vez que se separaron, en la segunda Yordi y Rebeca se tomaron su tiempo antes de oficializar el fin de su vida en pareja. Y es que en su momento el locutor reveló que llevaban ya varios meses separados y que estaban trabajando en el proceso, aunque habían preferido hacerlo juntos y de común acuerdo. "No, no hemos firmado, pero ya estamos en eso. No, no estamos hablando con abogados ni nada, lo estamos haciendo como un acuerdo los dos y seguramente será pronto", comentaba en febrero de 2020 ante las cámaras del programa De Primera Mano. "Pero ya llevamos ochos meses separados y pues ya pronto tendremos que finiquitar eso, pero es algo meramente administrativo”, agrega entonces. El aquel momento, el presentador empezaba acostumbrarse a su nueva vida como papá soltero, y aunque no descartaba volverse a enamorar, tenía claro que su prioridad eran sus hijos. “Abierto al amor, pues por supuesto siempre, pues yo creo que de eso se trata la vida, pero la verdad es que ahorita con mucho trabajo, pues con tanta chamba, con los niños, aprendiendo a ser papá soltero y todo, pero pues poco a poco”, comenta en entrevista para La Cuchara. El tiempo pasó y Yordi pudo encontrar una nueva ilusión en el amor: Janet Domínguez, con quien lleva más de año y medio de relación. "Eres una mujer inteligente, auténtica, feliz, comprometida, amorosa y que sabe vivir la vida como nadie... Te amo", le escribía el conductor a su novia en febrero al celebrar su cumpleaños.