'Me sentí super impotente', Michelle Salas sobre el problema de salud que la obligó a posponer un evento

Transparente como suele ser, Michelle Salas ha tomados sus redes sociales para sincerarse con sus fans y hablar del pequeño problema de salud que la afectado este fin de semana y que la ha obligado a modificar algunos sus compromisos que tenía pactados, todo esto resultado de la apretada agenda que ha tenido que cumplir en las últimas semanas y en las que ha tenido que hacer múltiples viajes. Y que según ha revelado la misma Michelle, su cuerpo le ha pasado factura y la ha obligado a hacer un alto para que así pueda recuperarse y sentirse mejor, aunque a pesar de todo esto, la influencer hizo gala de su responsabilidad y se tomó un tiempo para atender a algunos de sus fans, quienes esperaban poder encontrarse con ella este fin de semana.

A través de sus historias de Instagram, Michelle compartió una serie de videos en los que se le podía ver recostada boca abajo y con algunos parches conectados a su espalda por medio de los que recibía terapia. En el video, la bisnieta de Silvia Pinal explicó la razón por la que tuvo que recurrir a un médico para sentirse mejor: “Hace mucho no me daba una contractura tan fuerte como la de ayer. Creo que después de tantos vuelos, deshidratación y el ritmo de vida que he llevado estas últimas semanas, mi cuerpo explotó”, compartió en las primeras líneas de su mensaje. “Amanecí normal para ir al gimnasio (aunque ya traía un dolor desde hace días), pero me paré muy rápido de la cama y en un segundo sentí un jalón y un dolor tan INTENSO que ya no pude mover la espalda y el cuello. Esto pasó a las 9 am y hasta las 3 de la tarde no conseguimos a un doctor que pudiera tratarme”, agregó.

Debido a este problema, Michelle tuvo que posponer un evento en el que se encontraría y conviviría con algunos de sus fans. Sin embargo, el dolor que sentía debido a la contractura de su espalda le impidió cumplir en tiempo y forma con este compromiso, algo que sin duda lamentó muchísimo, pues sabía que algunos de sus seguidores esperaban verla. “Me sentí super impotente ya que era el segundo día y el último del evento y literalmente no me podía mover!”, expresó. “Les cuento esto porque además de sentirme pésimo físicamente, me sentí mucho peor de no poder bajar a verlos a la hora que habíamos quedado. Me costó mucho entender que hay cosas que no podemos controlar y que la salud es primero”, continuó.

Siempre profesional

Consciente de que había gente esperando por ella y que tenía un compromiso pactado que tenía cumplir, Michelle buscó la forma de recuperarse y cumplir con sus compromisos de alguna manera, y así poder ver y convivir con sus fans, a pesar del dolor. “A las 4 pm, cuando terminé mi terapia, bajé (un poco sedada) y mi sorpresa fue que todavía había muchas personas que llevaban esperando más de tres horas solo para saludarme, y eso amigos míos, eso fue lo más lindo y más increíble que me pudo haber pasado”, expresó la también modelo.

De hecho, Michelle compartió una serie de videos en los que la pudimos ver vestida con ropa deportiva y caminando muy despacio, pero con la mejor actitud para de convivir con sus seguidores, con quienes incluso se tomó algunas selfies. “¡Gracias, gracias, gracias! Gracias por comprender y ¡por estar siempre! Significó el mundo para mí, ¡los amo infinito!”, finalizó Michelle su mensaje.