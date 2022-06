Conmovida, Claudia Martín agradece las muestras de cariño recibidas tras la partida de su abuelita

Los últimos días sin duda han sido de sentimientos encontrados para Claudia Martín, quien desafortunadamente ha tenido que darle el último adiós a su abuelita, doña Maruquita, como solía nombrarla cariñosamente. Una noticia de la que hizo partícipes a todos sus seguidores a través de redes sociales, donde se mostró sumamente consternada ante esta irreparable pérdida. Y aunque la actriz se había mantenido alejada de las redes sociales mientras atravesaba por este duro momento, ha decidido volver para agradecer por todas las muestras de cariño y solidaridad de las que ha sido objeto tras haber informado sobre el fallecimiento de su familiar, una oportunidad que aprovechó para recordar nuevamente a su abuelita y rendirle un lindo homenaje.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, Claudia compartió un mensaje en el que conmovida agradeció a todos sus familiares, amigos y fans que se han tomado un momento para expresarle sus condolencias y mostrarle su apoyo tras la partida de su abuelita. “Muchas gracias a todos por sus mensajes, no he podido leerlos, pero aprecio mucho sus tiempo y sus bonitas intenciones”, expresó la intérprete, que hasta hace unas semanas daba vida a Mariana en el exitoso remake de la telenovela Los ricos también lloran.

Emocionada, la actriz volvió a referirse a su abuela con palabras muy cariñosas, recordándola a través de sus mejores virtudes, mismas que ella misma enumeró a manera de homenaje. “Mi abuela descansa en paz y solo puedo decir que fue una mujer muy feliz, rodeada de amor y agradecida con la vida. Nos deja un gran legado y gran responsabilidad de seguir su ejemplo: siempre preocupada y entregada a los demás. Te siento más cerca que nunca, Maruquita”, finalizó la actriz conmovida.

En otra historia compartida en su perfil de Instagram, Claudia compartió una imagen de un lindo atardecer, junto a la cual escribió otras palabras dedicadas a su abuelita, dejando en claro lo mucho que la extraña: “Que hermosa tarde de ayer durante tu misa. Mi nuevo angelito, me hizo falta que hoy nos despertaras diciendo: ‘gur morning’ (así era su inglés)”, expresó la intérprete sobre al imagen en la que dejado en evidencia que se encuentra de vuelta en México tras su larga travesía por Europa.

La despedida de Claudia para su abuelita

Fue el pasado 31 de mayo cuando Claudia Martín, en medio de sus vacaciones por Europa, compartió en sus redes sociales que su abuelita había fallecido. En aquella ocasión, la actriz dedicó unas sentidas palabras doña Maruquita, mostrándose consternada ante la triste noticia que sin duda la tomó por sorpresa. “Siempre me imaginaba este día, en diferentes escenarios y momentos. Hoy llegó el día y no lo vi venir… Hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decidido descansar en paz. Mi Maruquita hermosa, tan especial que eras (no por ser mi abuela) te ganaste el cariño de toda la gente que no te conoció ahora eres otro angelito para mí y sé que desde donde estás me cuidas y me guías a partir de hoy, por siempre”, escribió la actriz en la primera parte de su mensaje. “Naciste en el mes de las flores y te fuiste en su último día. Hoy más que nunca entiendo el significado tan especial que tienen en mi vida. Descansa en paz viejita Maruquita, gracias por esa última semana a tu lado que nos recibiste con tanta alegría y amor en tu casa. Soy y seré tu niña por siempre”, finalizó.