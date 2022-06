Héctor Suárez Gomís a dos años de la partida de su papá: 'Mi corazón se ha ido reconstruyendo'

Es vívido el recuerdo que Héctor Suárez Gomís atesora de los últimos instantes junto a su padre, don Héctor Suárez, quien falleció el 2 de junio de 2020 a los 81 años. Desde entonces, el también intérprete ha cumplido con honrar la memoria de su progenitor, evocando los momentos más personales de su convivencia con el comediante; los abrazos compartidos, las charlas cotidianas y hasta la cercanía que este procuró con sus nietos. A propósito del segundo aniversario luctuoso, Gomís hizo pública una dedicatoria a su papá, no solo expresando lo mucho que aún lo extraña, sino también haciendo evidente lo complejo que ha sido transitar por esta etapa de profundo duelo, asimilando cada día la ausencia de su ser amado.

A través de sus redes sociales, Suárez Gomís presumió parte de las fotografías del baúl de los recuerdos familiares, en las que don Héctor aparece sonriente junto a otros de sus seres queridos. “Papi: hace dos años, lo primero que empecé a extrañar de ti fue tu olor…”, escribió en las primeras líneas, para luego retroceder a aquel momento en que rindió el adiós más sincero a su progenitor, quien fue su mejor guía y cómplice a lo largo de los años. “Antes de despedirme por última vez de ti te abracé muy fuerte y te olí por última vez. ¡El olor de mi papá!”, dijo el actor, que encontró en su padre la mayor inspiración para forjar una carrera en el espectáculo, tomando la decisión de seguir sus pasos hace ya varias décadas.

De entre sus memorias, Gomís también hizo un viaje a través de su texto a sus años de infancia, para destacar así el enorme apego que mantuvieron. “De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo, me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte…”, contó.

A dos años de su partida

No ha sido sencillo para Héctor Suárez Gomís hacer frente a la ausencia del patriarca, pues existe un cúmulo de anécdotas y recuerdos que prevalecen, como el de la convivencia con sus nietos y otros integrantes de la familia. “Han pasado dos años y sigo extrañando tu olor, tus mensajes diarios, tu voz, tus manos, tu risa, nuestras largas conversaciones y sobre todo... ¡tu mirada! Esa mirada tierna, llena de amor y de muchísima luz. La mirada con la que veías a Ximena y a Pablo, la mirada que ponías al hablar con Julieta y Pau por teléfono, la mirada con la que me mirabas mientras te contaba algo importante de mi vida...”, afirmó.

Antes de finalizar, también evocó de qué manera su padre le brindaba consuelo, siempre pendiente de él y sus emociones. “La mirada que más extraño es la que ponías después de abrazarme, y poniendo tu mano en mi corazón me preguntabas con esa voz fuerte, grave, rasposa e inconfundible: ‘¿Cómo está tu corazón, mi amor?’. Te cuento, mi corazón poco a poco se ha ido reconstruyendo desde que te vi desaparecer en esa bolsa de cadáver. Mi corazón te sigue amando profundamente y en mi corazón vas a seguir habitando hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te extraño muchísimo. Aún vives y vivirás por siempre en mí”. Por supuesto, sus seguidores reaccionaron y enviaron varios mensajes de buenos deseos, entre ellos algunos famosos como Ana Bárbara, Ana Victoria o Dominika Paleta.

