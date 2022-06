Por primera vez, Iván Sánchez habla de su noviazgo con Irene Esser

Desde hace algún tiempo, Iván Sánchez ha preferido ser reservado en lo que respecta a su vida amorosa, aunque eso no ha impedido que se conozcan detalles de sus romances. Hace más de un año, y luego de sorprender junto a una guapa actriz mexicana en Ibiza, se le empezó a vincular sentimentalmente con Irene Esser. Sin embargo, tanto El Gallego como la venezolana prefirieron mantenerse al margen y no hablar de los rumores. Las pistas se fueron acumulando y fue el pasado mes de febrero cuando el actor español decidió confirmar por fin su relación con modelo, y fue justamente con una publicación el Día de San Valentín. No hicieron falta más palabras para entender la cercanía que había entre los dos, pues las imágenes hablaron por sí solas. Ella por su parte, compartió después algunas imáganes de la misma secuencia fotográfica, así como un sentido mensaje con el que describió su sentir en esta etapa de su vida: "Es ser con alguien, no de alguien". Y apenas hace unos días, luego de asistir al Festival de Cannes, los dos dieron una escapada a Marruecos, donde se dejaron ver de lo más enamorados. Ahora, por primera vez Iván ha hablado públicamente de su noviazgo con Irene durante un evento en Madrid, ¿qué ha dicho? Haz click abajo para enterarte.