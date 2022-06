¿Shannon de Lima iría a la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira?

Lejos de la decisión por la que en 2016 pusieron fin a su matrimonio, Shannon de Lima y Marc Anthony mantienen una relación de amistad, según afirma la guapa modelo, quien tomó la decisión de opinar sobre la futura boda de su ex. Recordemos que el cantante disfruta de su noviazgo con la reina de belleza Nadia Ferreira, quien en días pasados presumió el anillo de compromiso con el que Marc le pidió que fuera su esposa. Y mientras Shannon dice estar feliz por el nuevo rumbo que ha tomado la vida sentimental del salsero, ella también celebra lo mucho que el amor logró transformarla, ahora en esta etapa en la que se encuentra plena y motivada por su romance con Alejandro Speitzer.

Como pocas veces, Shannon quiso platicar frente a la cámara durante su participación en un desfile de modas en Miami, del que por cierto también formó parte Nadia Ferreira. A propósito de esta coincidencia, habló sin filtros del compromiso de su ex, celebrando por la dicha que en este instante lo invade. “Yo a Marc lo adoro y le deseo por siempre lo mejor…”, comentó sonriente para el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca. En ese espacio, se refirió al lazo afectivo que existe entre ella y el intérprete, con quien se casó en 2014 y del que se separó dos años después. “De hecho somos súper amigos y si él está feliz yo voy a estar feliz, mi familia va a estar feliz, lo adoro y le deseo lo mejor, de corazón…”, dijo la venezolana en la entrevista en la que se dejó ver de muy buenos ánimos.

En medio de la conversación, Shannon tampoco dudó en dar una clara repuesta cuando se le preguntó si se daría la libertad de ir a la boda de Marc y Nadia, en caso de que fuera invitada. “Si me invitan, yo voy. Canto, bailo, hago show, sí claro…”, dijo sonriente y con sentido del humor, reiterando de esta manera los sentimientos que tiene por su expareja, con quien afirma mantiene la comunicación. “Siempre hablo con Marc, somos muy buenos amigos, siempre. Es parte de mi familia, lo quiero de verdad con el corazón y le deseo lo mejor…”, explicó la modelo, aunque tratando de ser muy reservada.

Algo que no pasó inadvertido en el evento de moda fue la presencia de Marc Anthony, quien estuvo apoyando a su futura esposa, elegida para desfilar por la pasarela. Además, él se negó a conversar con la prensa reunida en el lugar, algo que quedó registrado por las cámaras de televisión que no perdieron detalle de su huida. Eso sí, Shannon no dudó en opinar de Nadia, a quien dijo no conocer hasta el momento. “Es una muñeca, bellísima…”. Ante la insistencia del reportero, que pidió a Shannon enviar un consejo a Nadia por su próximo matrimonio con Marc, ella agregó: “Que sean felices, pero bueno. Eso ya es cuestión de ellos, no es mi vida ya personal…”.

Su noviazgo con Alex Speitzer

Shannon de Lima se tomó el tiempo para compartir cómo vive la ilusión de su noviazgo con Alejandro Speitzer, tratando de ser muy discreta. “El amor pone como a uno bonito, el glow te lo saca…”, afirmó, describiendo un poco de cómo transcurre para ella esta etapa. “Estoy muy contenta, tranquila, de verdad. Estoy en un momento en donde estoy en paz, no comento mucho de mi vida personal, ya lo saben, pero los quiero muchísimo y estoy contenta…”, dijo. Al preguntarle si entre sus planes está celebrar una boda, dijo: “No, pero imagínate, eso es algo muy personal, no sé, uno nunca sabe. No sé, ni lo pienso, estoy tranquila. Si pasa, pasa, buenísimo. Ya me casé una vez, estoy tranquila y estoy en paz…” confesó.

