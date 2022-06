¿Se va a casar? Ale Capetillo explica su anillo

Vivir en España ha sido para Alejandra Capetillo una experiencia llena de aprendizajes. La joven, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, se instaló en la Madre Patria hace más de un año, en la que ha sido una aventura desafiante, y no sólo por el choque cultural, sino por el hecho de estar tan lejos de sus seres queridos. Sin embargo, su estancia en Madrid también le ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas especiales, y sin duda entre ellas se encuentra Nader Shoueiry, el galán que se ganó su corazón. Aunque en un inicio esta guapa mexicana apostó por ser discreta en su noviazgo, conforme ha pasado el tiempo se ha mostrado mucho más abierta en en redes sociales, y ha compartido tanto detalles de su romance como algunos vistazos del mismo. Hace poco Ale sorprendió a a todos al lucir un llamativo anillo solitario, el cual muchos se aventuraron a especular, podría tratarse de una sortija de compromiso. Ante la insistencia de sus seguidores, ella ha querido despejar las dudas y ha respondido a la gran pregunta: ¿Se va a casar?

Conocida por el estrecho vínculo que mantiene con sus seguidores en Instagram, Ale hizo una sesión de preguntas y respuestas en sus historias para conteractuar con ellos, y entre los temas no tardó en surgir el del anillo que porta desde hace unos días en el dedo índice de la mano izquierda. Se trata de una pieza con una piedra de gran tamaño, que era inevitable no notar, y más cuando ciertamente guarda parecido con las sortijas que los novios suelen dar a sus parejas cuando se comprometen. Y aunque antes ya joven influencer ya había descartado que fuera ese tipo de joya, muchos siguieron insistiendo, por lo que finalmente quiso aclarar de una vez por todas la situación. "¿Cuándo te vas a casar?", decía la pregunta que le hiceron llegar y que ella respondió con total tranquilidad, aunque reconoció que le sorprendió el alcance que tuvo el tema. "Esto llegó súper lejos, no saben cuánta gente me ha escrito que si ya me voy a casar, que cuándo va a hacer mi boda...Tal, tal, tal, pero no", comentó la joven. "No me voy a casar, es mi anillo de piedrita y sí, no, no, no", agregó en su mensaje, desmientiendo que por ahora tenga entre sus planes comprometerse.

En su video Alejandra dejó ver a detalle su anillo, que en esta ocasión llevaba en su dedo índice, y no en el anular como antes cuando llamó la atención de sus seguidores por primera vez. Además de esta pieza, destacó su manicure color rosa muy ad hoc con la primavera, y con el que destacó la belleza de su sortija, como la de otro anillo que llevaba en la mano. La influencer mexicana había señalado antes que si bien se trataba de una joya especial por ser un regalo de su novio Nader, no era de compromiso, sino más bien significaba una promesa de amor entre ambos.

Su historia de amor

De a poco, Alejandra ha ido compartiendo más detalles sobre su relación con Nader: en un inicio fueron solo una que otra misteriosa foto, y ahora no sólo publica posados con él, sino que también se ha animado a revelar cómo inició su historia juntos. “El día que menos lo esperé, literalmente, por más que suene a cliché. Era ese preciso día que no quería salir, no tenía ganas de socializar y sólo me quería ir a dormir. Pero nos cruzamos en una reunión y aquí estamos ahora chicas”, contó hace algunas semanas en una interacción con sus seguidores.

Nader, de quien se sabe trabaja en Amazon Web Services y estudió en la Universidad McGill en Canadá, ha preferido mantener su privacidad en redes socials, pues su cuenta de Instagram no es pública. Sin embargo, eso no ha impedido que interactúe con su guapa novia mexicana y que sea protagonista con ella en sus publicaciones. En la más reciente sesión de preguntas y respuestas de Ale, él se coló con un cuestionamiento que tuvo una respuesta muy especial. "¿Cuál es tu recuerdo favorito de mí hasta la fecha? Gran fan, por cierto", escribió. Ella eligió una foto de ambos durante su romántico viaje a París para responder esta cuestioamiento: "Es difícil elegir uno en específico, pero, sinceramente, conocer nuevos lugares contigo ha sido uno de los mejores recuerdos que guardaré toda la vida".

