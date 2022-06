¿Qué pasaría si Amber Heard no puede pagar la deuda millonaria con Johnny Depp?

El veredicto tras un juicio de seis semanas en una Corte de Virginia dejó inconforme a Amber Heard, no solo por lo que en términos de su lucha implica haber fallado a favor de Johnny Depp, sino también por la suma de dinero que se estipula debe pagar a su ex como indemnización, un total de 10.35 millones de dólares. Como parte de este alegato, Depp también tendrá que indemnizar a la actriz con 2 millones de dólares, según el acuerdo monetario que hasta el momento se fijó. Sin embargo, todo parece indicar que la protagonista de Aquaman está dispuesta a no ceder ante tal determinación, según afirmó su abogada, Elaine Charlson Bredhoft, quien al preguntarle si su representada podría pagar tal suma monetaria respondió con toda firmeza: “No, absolutamente, no”, dijo en una charla para Today, de la cadena NBC. Pero, ¿qué ocurriría si Amber no puede saldar su deuda?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De acuerdo con lo dicho por la analista legal Emily D. Baker a People, todo dependerá de las partes, por lo que existe incertidumbre sobre si el próximo 24 de junio, fecha en la que se dictará el fallo, los abogados comenzarán alguna negociación, citando las palabras de uno de los abogados de Depp. “Ben Chew dijo en su argumento final que Johnny Depp no estaba buscando castigar a Amber Heard con dinero… me imagino que intentarán resolverlo y verán un comunicado de relaciones públicas de que no buscan hacer cumplir la sentencia…”, señaló la experta en leyes, consultada a raíz del revuelo que provocaron las palabras de la abogada de Amber, quien en su charla para la televisión criticó el proceder del jurado, que asegura se vio influenciado por la opinión pública.

Baker además planteó otro escenario, en el que indica qué es lo que procedería si se busca cumplir con lo acordado. “Si ellos quieren hacer cumplir la sentencia, eso da inicio a un proceso completamente separado en la Corte, de potencialmente embargar la propiedad, estableciendo las formas en que se debe pagar…”, comentó en la entrevista en la que además hizo sus estimaciones sobre la manera en que el equipo de Depp se respaldaría. “Buscarían obtener una orden judicial para detener a Amber de que repita las declaraciones que el jurado consideró como difamatorias y luego estipular que no se realizarán los pagos y que no habrá ningún juicio pendiente…”, afirmó, agregando que si él no está interesado en el dinero, sí pudiera estar más atento de que Amber no repitiera las acusaciones.

VER GALERÍA

Finalmente, Baker fue puntual al condesar su explicación: “Obtener el fallo es una cosa. Obtener el dinero es algo completamente diferente”. En ese espacio, también ahondó en los procedimientos por parte del equipo de Depp, quienes dice, de buscar el dinero, estarían preparados para embargar cualquier propiedad, salario o ingreso de la actriz, lo cual debe ocurrir una vez que se dicta la sentencia, algo que puede implicar un proceso judicial más largo. “Desde el punto de vista de las relaciones públicas, no sería ideal ver a Johnny Depp tratando de hacer cumplir este juicio de manera agresiva…”.

¿Qué ocurre si Amber se declara en bancarrota?

La posibilidad de que Amber Heard se declare en bancarrota es otro aspecto que ha generado dudas entre quienes siguen el caso, aunque de acuerdo con Emily D. Baker esto no favorecería a la actriz por razones muy específicas. “Porque se trata de un agravio intencional, el elemento intencional que se tuvo que encontrar porque son celebridades, la elimina de la posibilidad de bancarrota porque fue un acto intencional. Por lo tanto, es un agravio intencional. La difamación, y cuando es contra una figura pública, ese elemento de voluntad, ese elemento de malicia, lo elimina directamente de la capacidad de ser descargado en bancarrota…”, apuntó.

VER GALERÍA