El mensaje de Checo Pérez: 'Fue una mala fiesta que no supe controlar'

El pasado fin de semana, Sergio Pérez hizo historia en el automovilismo al subirse al podio más alto en el Gran Premio de Mónaco, uno de los más representativos de la Fórmula 1. Las imágenes del piloto tapatío, profundamente conmovido, mientras se escuchaba el Himno Nacional le dieron dieron la vuelta al mundo, y miles de mexicanos compartieron su sentimiento en ese momento. Este triunfo se sumó a la creciente lista de logros en la trayectoria de Checo, quien desde muy joven inició su carrera en las pistas. Tras su inolvidable victoria, empezaron a circular videos de los festejos que hubo, colocándolo en el centro de la polémica. Ante esta situación, Pérez ha emitido un pronunciamiento, en el que ha asumido su responsabilidad en lo sucedido.

Esta mañana, Checo tomó sus redes sociales para compartir un mensaje en alusión a las imágenes que circularon de él tras su triunfo en Mónaco. "He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello", escribió el piloto mexicano al inicio del pronunciamiento que colocó en sus Instagram Stories. "Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", continúa en su escrito. "La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy", agrega.

Checo continuó su mensaje señalando que su relación con su esposa Carola Martínez, madre de sus tres hijos, se mantiene sólida. "Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo", aseguró, y prefirió no hacer alusión a los rumores que han circulado tras la difusión de las imágenes del festejo. "Y para los que solo quieren hacernos daños, les deseo lo mejor". Finalmente, el piloto mexicano expresó su agradecimiento a quienes le han expresado su apoyo y cariño, y además pidió una sincera disculpa a sus seres queridos. "Gracias a todos pos su cariño y pido una diculpa a toda esa gente que me quiere, porque esos videos no me representan en lo absoluto", escribió.

Para cerrar su mensaje, Checo quiso dejar en claro su decidión de no abordar más dicha situación, y más buen enfocarse en lo positivo que hay en este momento, especialmente a nivel personal. "No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias", concluye.

Su histórico triunfo en Mónaco

De la mano de Red Bull-RBPT, este 29 de mayo Checo se impuso en la pista, superando al español Carlos Sainz Jr., quiens e colocó en el segundo puesto con Ferrari, y a Max Verstappen, de su mismo equipo. Durante esta carrera estuvieron presentes el Príncipe Alberto y su esposa Charlene, quienes acudieron al evento acompañados de sus dos hijos, Gabriella y Jacques. Como es la tradición, estrecharon las manos de los ganadores y participaron en la ceremonia de celebración. Con este triunfo, Pérez sumó tres triunfos como piloto de la Fórmula 1; el primero de ellos lo consiguió en 2020 en el Gran Premio de Sakhir, y el segundo durante el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021, superando así al también mexicano Pedro Rodríguez, quien a lo largo de su carrera consiguió dos victorias en la Fórmula 1. En lo va de 2022, el tapatío ha conseguido otros tres podios dentro de la Fórmula 1, pues obtuvo el segundo lugar durante el Gran Premio de España, el de Romagna y el de Australia, sumando así 19 podios a lo largo de toda su carrera. Este es un gran momento en la carrera del mexicano, pues además acaba renovar su contrato por dos años más con su escudería, consolidando firmemente su carrera.

