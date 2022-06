La abogada de Amber Heard asegura que la actriz no tiene cómo pagar la indemnización a Johnny Depp Según lo estipulado, la actriz tendría que pagar a su exmarido más de 8 millones de dólares por daños

Cuando para muchos podría parecer que la historia legal entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin, -tras el fallo a favor del actor en la Corte-, la protagonista de Aquaman está dispuesta a continuar con su batalla, al menos eso dejó claro su abogada, Elaine Charlson Bredhoft, quien horas después del mediático veredicto, antecedido por un juicio de seis semanas, se tomó el tiempo para conceder una entrevista en la que reveló la postura que hasta hoy mantiene su representada. Por supuesto, la experta legal fue enfática al responder cuando se le preguntó si Heard podría cubrir la indemnización a su exesposo, según lo estipulado durante el juicio, en el que se determinó que la intérprete debe pagar 8.35 millones de dólares en daños.

Luego de varios días de declaraciones, el jurado concluyó que Depp debería recibir más de 10 millones de dólares por daños. Así mismo, Heard obtuvo una cantidad de 2 millones a su favor, por lo que con ello la actriz sólo tendría que cubrir un total de poco más de 8 millones. En entrevista para Today Show, de la cadena NBC, Bredhoft fue cuestionada sobre si Amber puede pagar tal suma, a lo que respondió con firmeza. “No, absolutamente, no”. La Corte llegó a esta determinación, tras concluir que la estrella había actuado de manera malintencionada a raíz de la publicación de un artículo en el Washington Post, en el que de manera indirecta se refiere a los años de su vida en matrimonio con el protagonista de Piratas del Caribe.

La abogada también habló de lo que ella consideró inconsistente en el caso, asegurando que Amber tiene “excelentes motivos” para apelar el veredicto, por lo que al parecer la actriz lo llevaría a cabo en algún momento, según contó, aunque si ahondar en detalles de los próximos pasos de su representada. Además, lamentó lo que esta decisión proyecta hacia afuera, aludiendo al principio por el que Amber alzó la voz en su momento, manifestar su postura en pro de las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. “Es un mensaje horrible. Es un revés, es un revés significativo porque eso es exactamente lo que significa…”, explicó la experta legal, quien apuntó: “A menos que saques tu teléfono y grabes en video a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente, no te creerán…”.

Lamenta el papel de la opinión pública

Elaine Charlson Bredhoft hizo énfasis en el desempeño del jurado, afirmando que este fue influenciado por la opinión pública, algo que repercutió de manera evidente, según afirma, en la forma en que fue percibida su defendida. “No hay forma de que no hayan sido influenciados. Fue horrible. Fue muy desigual…”, afirmó en entrevista con Today Show, sin olvidar referirse al sentimiento público contra Heard a raíz de esta circunstancia. “Es como el Coliseo romano cómo vieron todo este caso”, explicó la abogada, quien aseguró que Heard siente una carga tras la resolución, pues su principal objetivo era alzar la voz en pro de todas esas mujeres que, afirma, pasan por su misma situación. “Una de las primeras cosas que dijo es: ‘Lo siento mucho por todas esas mujeres. Este es un revés. Para todas las mujeres fuera y dentro de la sala de este tribunal…”, explicó.

En otro momento de su plática, criticó la estrategia del jurado, quien asegura “demonizó” a Heard con su proceder, pues además, afirma, se suprimieron evidencias. “Tuvimos una enorme cantidad de evidencias suprimidas en este caso que estaba en el Reino Unido”, dijo, refiriéndose a aquella batalla legal de Depp contra The Sun por difamación, la cual perdió. Así mismo, y al preguntarle sobre si el veredicto significaba que el jurado no había creído a Amber, respondió: “Eso es porque aquí fue demonizada. Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido…”, afirmó.

