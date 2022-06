El romántico mensaje de Nicole McPherson al Chicharito en su cumpleaños

Lo que inició como rumores de un supuesto romance, terminó por confirmarse, y hoy no quedan dudas respecto a la relación que Javier El Chicharito Hernández mantiene con la influencer Nicole McPherson. La pareja, que poco a poco se ha mostrado más abierta en redes sociales, celebró hace unos días su primer aniversario de novios. Pasaron apenas unas horas de que estaban brindando por su amor, cuando ya estaban del otro lado del Atlántico, pues volaron a Reino Unido. En un inicio sus seguidores creyeron que se trataba de un viaje hecho exclusivamente para festejar su año juntos, sin embargo, el futbolista reveló después que había otra razón muy especial. Y tal parece que las celebraciones siguen para el delantero mexicano y su novia, pues en medio de su aventura londinense él ha llegado a los 34 años, y como era de esperarse, ella le ha dedicado una romántica felicitación.

Sin pensarlo dos veces, Nicole tomó su cuenta de Instagram para escribirle a El Chicharito unas emotivas palabras en su día. "Hoy soplamos velitas y aquí se viene lo cursi...", inició su mensaje, adelantando que habría mucha miel en su dedicatoria. "Happy Bday mi amor! Amor del bueno, amor bonito. Gracias por esa paz. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tenemos loquito", expresó la también modelo en su publicación, agregando un emoji de cara enamorada. "Qué fortuna verte crecer de tan cerquita, y recibir esa energía maravillosa que compartes con todos los que amas, esos empujes, ganas de crecer y manera hermosa de ver la vida", continuó en su mensaje. "Me haces inmensamente (más) feliz. Y nos amo así, pegaditos. Que los cumplas muy feeeeliii", concluyó su post.

La influencer acompañó esta dedicatoria con una romántica postal de ambos muy de cerca, intercambiando miradas llenas de amor y con el atardecer como telón de fondo. Si bien a lo largo de este año de noviazgo Nicole ha compartido diversas fotos junto a El Chicharito en sus Instagram Stories, ésta es la primera que publica en su feed, lo que podría ser una señal de la apertura a la que han llegado en este punto de su relación. La reacciones a esta publicación no se hicieron esperar, y de inmediato muchos de los seguidores de esta guapa mujer de raíces ecuatorianas la llenaron de halagos y felicitaciones a ella y al futbolista tapatío. Él por su parte, no pasó por alto la dedicatoria, y reaccionó con un 'me gusta', aunque no sería para nada extraño que hubiera respondido a su novia en privado por este lindo detalle.

Nicole y su apoyo a El Chicharito

No es secreto para nadie que, desde el año pasado, antes de que siquiera hubiera pistas de su actual noviazgo, El Chicharito había sido blanco de señalamientos, muchos de ellos relacionados con su faceta de padre. Ante esta situación, que el delantero ha admitido le ha resultado muy dura, Nicole ha sido un gran apoyo. La influencer incluso ha hablado sobre los rumores que han alcanzado a su galán, y lo ha defendido abiertamente. "(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo", comentaba la modelo a finales de febrero en entrevista para el programa Despierta América. De hecho, en aquella ocasión también expresó su respeto hacia Sarah Kohan, la exesposa de Hernández, ante las comparaciones que algunos hicieron. “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”.

Hace casi dos semanas, el mexicano concedió una sincera entrevista a periodista Jorge Ramos para la plataforma ViX, en la que entre otros temas, tocó el de los señalamientos de los que ha sido objeto por su paternidad. "La gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tiene ni idea porque no he posteado yo nada, entonces, cómo van a saber, cómo soy un mal padre o cómo soy un buen padre. He experimentado mucho dolor, sí”, expresó entonces el tapatío, quien se dejó ver enteramente conmovido al hablar de esta situación. "Yo no he querido que sepan eso, pero sí son los dos seres que más amo en la vida", agregó.

