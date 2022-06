'Felices 54, mi amor', Martha Debayle a su esposo en su cumpleaños

No hay mujer más enamorada de su marido en estos momentos que Martha Debayle. O al menos eso es lo que ha dejado en claro durante su reciente escapada romántica a Portofino, Italia, donde la comunicadora se ha dejado ver de lo más estilosa, compartiendo de una increíble travesía por la Riviera italiana en compañía de su guapo esposo Juan Garibay. Y es que en medio de sus vacaciones, Martha ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños de su amado ‘Spiderman’, como suele llamarlo de cariño, quien este 1 de junio ha llegado a los 54 años. Como era de esperarse, la también empresaria he hecho eco de esta fecha tan importante en sus redes sociales, donde le ha dedicado una especial felicitación a su esposo, aprovechando la ocasión para refrendar el gran amor que tiene por él.

A través de su perfil de Instagram, Martha compartió una linda postal en la que se le puede ver posando de lo más guapa y muy bien acompañada del festejado, quien posó para la cámara de su esposa con una irónica seriedad que Debayle no dudó en destacar en el mensaje con el que acompañó su fotografía y en el que dejó en claro lo enamorada que está de su marido. “Este barbón espectacular hoy cumple 54. Tan guapo por fuera como por dentro. Serio, formal, callado, prudente”, expresó la locutora al inicio de su mensaje.

Martha continuó con sus palabras ahora destacando las virtudes de la personalidad de Juan que más le gustan, dejando en claro la gran admiración que tiene por él. “El alma más refinada que conozco con la habilidad para saber exactamente qué decir, y cómo decirlo para nunca lastimar los sentimientos de nadie. De columna vertebral inquebrantable. Obsesivo del orden. Doctor en paciencia. El mejor compañero de vida. El mejor hacedor de camas, cargador de compras. Consejero profesional y emocional. Apaciguador natural. Y el más elegante de todos”, continuó la conductora, finalizando su mensaje con una romántica felicitación: “Felices 54 mi amor, mi @onegaribay”.

Por otro lado, la presentadora compartió algunos detalles de la celebración que tuvo Juan en Italia, donde lo pudimos ver de lo más feliz con su pastel, mientras escuchaba una versión del Happy Birthday en voz de la mismísima Martha. Cabe destacar, que el cumpleañero no tardó en reaccionar a la emotiva publicación que le dedicó su mujer en Instagram, quien agradeció a Martha por el lindo detalle que tuvo con él.

La complicidad de Martha y Juan, el secreto detrás de su relación

Este no ha sido el único mensaje que Martha le ha dedicado a su esposo recientemente, pues hace unos días compartió una serie de fotografías tomadas en el jardín de su casa en la Ciudad de México, en la que se les puede ver posando de lo más guapos con looks increíbles. Al pie de la publicación, la comunicadora dedicó unas románticas palabras para Juan. “Encuentra tu compañero de equipo. El que te haga la vida más feliz, más fácil. El que te sume. Te apoye. Te aplauda. Te levante cuando te caes. Te anime cuando ya no tengas ganas. Que te de el espacio para ser y florecer. Que sea tu fan. Que te quiera por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Que te quiera bonito. Que celebre tus triunfos y que te ayude a cargar el peso de los fracasos. Eso es lo que tienes que buscar. Y eso es lo que también tienes que ser para el/ella. El que te haga la vida más feliz, más fácil. Thank you Mimi”, expresó Martha al describir cómo es su relación con su marido.

