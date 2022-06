El rostro de Amber Heard al enterarse de que había perdido

Después de una larga espera, en la que tras años de declaraciones y confrontamientos público, Johnny Depp por fin llegó a la corte para enfrentar a Amber Heard en un caso de difamación por el artículo de opinión que escribió en el Washington Post acusándolo de violencia doméstica. A sabiendas de lo que tenía qué perder y lo mucho que expondría su vida, Depp tenía un solo propósito, llevar a la luz la verdad de lo sucedido en su relación. Fue así que durante seis semanas se llevó a cabo un juicio en el que se dieron un sinfín de testimonios y se presentó todo tipo de evidencia, ambos intentando probar su versión, con Amber contrademandando al actor. Tras los alegatos finales entregados el pasado viernes, y casi tres días de deliberaciones del jurado, la tarde de este miércoles se ha dado a conocer el veredicto. En la corte no se encontraba Johnny, quien había viajado a Reino Unido el fin de semana, pero sí estaba Amber, quien tuvo que escuchar directamente de la boca del jurado, que había perdido este caso.

A diferencia de Johnny, de quien solo se ha visto un alegre video firmando el comunicado con el que ha celebrado su triunfo, Amber al estar presente fue objeto de todas las miradas que querían conocer su reacción, ya fuera que ganara o perdiera en este caso. Desde su llegada a esta corte en la que su imagen para las distintas partes del juicio ha sido muy comentada, se le podía ver enfundada en un sencillo suéter con una falda de tubo negros que contrastaban con las varias cadenas y dijes de oro que llevaba, el rostro serio y la melena en un semirecogido de lado que resonaba con el peinado que mostró en algunos de los momentos clave del juicio.

Si de inicio se le veía sobria, la transmisión en vivo mostraría su reacción y la de sus abogados al momento en el que el jurado fue leyendo cómo en cada uno de los puntos daban la razón a Depp, otorgándole a ella solo algunas concesiones en su contrademanda. Sin mucha ceremonia, dejó la corte seguida a toda velocidad por su hermana Whitney, con el rostro completamente desencajado y sin dar ningún tipo de comentario a la prensa.

La declaración de los abogados de Johnny Depp tras su victoria en el tribunal

El mensaje de Amber

Pero no se tendría que especular mucho tiempo sobre la opinión de la actriz. Solo unos minutos después de que se diera a conocer la decisión unánime del jurado, en la cuenta de Instagram de Amber apareció un comunicado que deja ver su frustración ante lo sucedido. “La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Estoy destrozada de que la montaña de evidencia todavía no fue suficiente para hacer frente al desproporcionado poder, influencia y poder de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un retroceso. Es un retroceso en el reloj a un tiempo en el que una mujer que levanta la voz y denuncia puede ser públicamente avergonzada y humillada. Retrocede la idea de que la violencia contra la mujer debe ser tomada en serio. Creo que los abogados de Johnny tuvieron éxito en hacer que el jurado pasara por alto el tema clave de la Libertad de Expresión e ignorara la evidencia que era tan conclusiva que ganamos en el Reino Unido. Estoy triste de haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste de que parece que he perdido el derecho que pensé que tenía como estadounidense -a hablar libre y abiertamente”.

