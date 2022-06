'Seis años después, el jurado me ha devuelto la vida', Johnny Depp tras su triunfo en el caso contra Amber Heard

Tras un largo enfrentamiento en los tribunales y de seis semanas de un intercambio de declaraciones en las que desnudaron su relación, Johnny Depp finalmente ha salido victorioso del caso por difamación en contra de Amber Heard. El veredicto se ha dado a conocer la tarde de este miércoles 1 de junio, luego de que el jurado se tomara todo un día para tomar la decisión final de este caso que ha atraído la atención mediática de todo el mundo. Como era de esperarse, el actor no ha tardado en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que sin duda se ha mostrado aliviado y feliz de que por fin se haya limpiado su nombre, luego de su reputación fuera puesta en entredicho, debido al artículo de opinión publicado por Amber hace poco más de seis años en el Washington Post, en el que acusaba a Depp de haberla maltratado y de ser una persona sumamente violenta y el que finalmente se ha deliberado como difamatorio.

A través de su perfil de Instagram, Johnny compartió un extenso mensaje en el que dijo sentirse tranquilo y en paz con la decisión del jurado y por haberle dado la razón luego del extenuante juicio que se alargó por más de seis semanas y en el que se detallaron los pasajes más oscuros de la relación que ambos actores mantuvieron en el pasado. “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres queridos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, expresó el actor al hacer referencia al polémico artículo por el que Amber tendrá que pagarle 10 millones de dólares como reparación de daños.

El intérprete también se refirió a la cobertura mediática que se le dio a su caso luego de que el texto de Amber saliera a la luz, recordando cómo fue que se convirtió en blanco de ataques debido a esta situación que se salió de control. “Se me acusó falsamente de actos muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos llenos de odio, a pesar de que nunca se pudieron presentar cargos en mi contra. Esa información le dio la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo, lo que tuvo un impacto sísmico en vida y mi carrera”, agregó Depp, quien debido a todo lo que se decía en su contra comenzó a ser rechazado en proyectos que ya tenía pactados.

Sin embargo, celebró el que finalmente se le haya dado la razón, pues para él era muy importante que la verdad saliera a la luz y que sus hijos estuvieran seguros de que su padre no era aquel hombre violento que fue descrito en el artículo del Washington Post. “Seis años después, el jurado me ha devuelto la vida. Estoy verdaderamente honrado. Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, la tomé después de pensar mucho las cosas”, expresó el actor. “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que firmemente me han apoyado en todo momento. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, señaló.

Agradece las muestras de apoyo

Finalmente, Johnny Depp se dijo conmovido ante todo el apoyo que ha recibido de parte de sus amistades, familia y fans a lo largo de este duro proceso, mostrándose esperanzado en que lo que él vivió sirva de inspiración para otras personas que atraviesan por algo parecido a lo que él vivió durante los últimos seis años. “Estoy, y he estado abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero mi búsqueda de la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que ahora la posición vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación”, expresó. Por otro lado, también reconoció a todos los involucrados en su caso, desde sus abogados hasta los alguaciles presentes en la corte, mostrándose feliz por dejar atrás este capítulo de su vida. "Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo. La verdad nunca perece", finalizó.

