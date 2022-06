Miranda McKeon, la actriz de Anne with an E, y su mensaje a un año de recibir su duro diagnóstico Fue el 30 de mayo de 2021 cuando descubrió un bulto en uno de sus senos, el cual resultó ser cáncer

Un año atrás, Miranda McKeon, actriz de la serie de Netflix, Anne with an E, hizo uno de los descubrimientos que le cambió la vida por completo. En medio de una fiesta con sus amigos celebrada en una casa de playa se dirigió al baño. Ese instante quedó fijo para siempre en sus recuerdos, pues al ajustarse el bra que llevaba, encontró un bulto en uno de sus senos. El golpe repentino ante tal sorpresa la hizo entrar en estado de pánico, según confiesa, pensamiento que de forma inmediata la llevó a aventurarse a sacar sus propias conclusiones: aquello podría tratarse de cáncer. Por desgracia, su pronóstico no fue errado, pues tras actuar con premura al ponerse en manos de los especialistas, tal diagnóstico le fue confirmado, situación considerada como “una en un millón” por ser una mujer joven, de acuerdo con su relato. De manera afortunada, Miranda ha logrado salir adelante, por lo que recordó esta fecha como uno de muchos aniversarios que ha quedado fijo en su calendario personal.

Con toda sensibilidad, la actriz hizo público un mensaje evocando la raíz de ese episodio que trajo consigo un proceso complejo, mismo que documentó a lo largo de los meses a través de sus constantes textos y videos en redes sociales. Desde su paso por las clínicas para someterse a las quimioterapias, hasta las consecuencias derivadas del tratamiento, como la pérdida del cabello. “Un año atrás, el día de hoy, estaba en mi casa de la playa con un grupo de amigos. Estábamos de fiesta y bailando, pasándola muy bien…”, escribió el 30 de mayo en su cuenta oficial de Instagram. “Me alejé hacia el baño. Oriné, me arreglé el cabello y realicé el clásico ajuste de senos, una práctica típica en medio de una fiesta. Rocé un bulto que definitivamente no estaba ahí antes. Era del tamaño de una gomita, pero lo suficientemente poderoso como para hundirme el estómago y hacer sonar las sirenas de emergencia en mi cabeza…”, confesó.

Tras vivir ese momento de manera crítica, Miranda se refugió en una de sus amigas, quien según cuenta tiene intereses en la ciencia, especialmente en medicina. Junto a ella realizó algunas búsquedas en Google para obtener alguna respuesta inmediata, por lo que ante las sospechas de que algo no andaba bien tomó la decisión de retirarse de la reunión. “Después de una búsqueda inconclusa, me despedí de mis amigos en estilo irlandés, me metí en la cama y lloré hasta quedarme dormida mientras la música sonaba en la planta baja. Mi instinto gritaba que algo aldaba mal…”, reveló.

La reflexión a un año de su diagnóstico

En medio de una ola de sentimientos encontrados, Mirada McKeon no detiene su marcha, por lo que en otra parte de su mensaje expresó cómo ha ido todo para ella, enteramente optimista ante el panorama. “Hoy, a un año de aquella noche tengo un cofre vacío de todo menos de implantes de silicona, extensiones de cabello que cubren lo que probablemente sería un peinado bastante incomodo, y comienzo el primero de muchos aniversarios. Los aniversarios para mí son un momento de reflexión, gratitud, duelo y celebración…”, dijo la actriz, quien al momento de escribir estas líneas se encontraba en St. Tropez con uno de sus mejores amigos. Durante esta escapada apostó todo por disfrutar al máximo, por lo que inspirada compartió: “La vida es una locura. Realmente no tengo más que decir así que, como la poeta que soy, los dejaré con una cita que realmente resuena hoy…”, dijo, para luego retomar la letra del tema titulado I Wanna Tank Me, de Snoop Dogg.

