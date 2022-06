'¿Está en el cielo?', Lidia Ávila revela cómo es que ha inculcado en sus hijos el amor por su hermana mayor

En el corazón de Lidia Ávila hay un lugar muy especial para su hija Sophia, quien desafortunadamente falleció en 2009 durante sus primeros meses de vida debido a una complicación de salud. Es por eso que la cantante procura tener a su primogénita presente en todos los aspectos importantes de su vida y de hacerla parte de la familia que hoy ha formado al lado de su esposo Isaac de Hita, y de sus dos hijos, Erick y Lidia, quienes a pesar de haber nacido algunos años después de la partida de Sofia, hoy en día han logrado crear un vínculo muy especial con el recuerdo de su hermanita, a quien han podido conocer a través de lo que la integrante de OV7 les ha contado sobre ella.

Así lo reveló Lidia durante una íntima charla que sostuvo con Mariana Ochoa para su canal de Youtube, en la que con mucha sinceridad habló de la forma en la que a lo largo de los años se ha encargo de inculcarles a sus pequeñitos un gran amor por Sophia, a pesar de que no la conocieron físicamente. “Sophie es parte de mi familia, tú ves en mi casa hay fotos (de ella) en todos lados, mis hijos saben y luego me dicen: ‘Ay ma, me gustaría que Sophia estuviera aquí... Y, ¿estará en el cielo?’, como que platicamos de ella y forma parte de la familia”, señaló la intérprete conmovida.

Y es que a pesar de lo doloroso que puede ser evocar aquel momento en el que Lidia tuvo que despedirse de su pequeña, la intérprete de Tus besos se dice agradecida por todo lo que ha logrado construir hasta hoy y por haber tenido una nueva oportunidad de rehacer su vida a pesar de las pérdidas y de forma una nueva y hermosa familia. “Hoy en día agradezco todo lo que pasó en mi vida antes de conocer a Isaac, antes de tener a mis hijos, porque eso me ha hecho la mujer que soy el día de hoy”, dijo orgullosa. “Después de que murió Sophie, pasaron cinco años para que yo me embarazara de Erick, pero sí fueron muchos miedos en el embarazo, pensamientos inevitables, negativos, pero que hoy digo: Dios sabe por qué hace las cosas y para qué lo hace… Estoy muy agradecida con Dios y con la vida por todo lo que tengo en la vida y por todo lo que no”, expresó.

La mayor lección tras la partida de Sophia

Aunque la partida de Sophia ha sido uno de los capítulos más dolorosos de su vida, lo cierto es que Lidia logró entender al pasar de los años la valiosa lección que le dejó el sensible fallecimiento de su hija, algo de lo que habló en marzo de 2021 durante una sincera charla que sostuvo con Mara Patricia Castañeda. “Ella tenía un problema del intestino y eso lo trabajé en mi terapia, y lo primero que me vino así es: ¿Qué hace el intestino? Absorbe lo que necesita y lo que le sirve y lo que no lo desecha”, contó la intérprete sobre los problemas de salud que enfrentó su pequeña con tan solo unos meses de nacida.

Y añadió: “Entonces yo sé que Sophie vino a enseñarme eso; fue la prueba más grande de amor de Dios, porque a lo mejor me había mandado varias señales y yo estaba dispersa y no las veía. Esta (prueba) fue el mensaje más claro de decir: ‘Mami, aquí estoy, tienes que soltar lo que no te sirve, lo que no te hace bien y absorbe lo que sí’...”, reveló.

