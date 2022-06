Esmeralda Pimentel explica por qué renunció a su exclusividad con Televisa

Completamente ajena a los rumores sobre su vida amorosa a raíz de su separación de Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel se ha mantenido enfocada en sus proyectos, eso sí, ha sido clara al señalar que nunca se ha cerrado al amor. Hace casi dos meses, la actriz hizo sus maletas y cruzó el Atlántico para emprender una nueva aventura. La guapa intérprete se encuentra en la Madre Patria para grabar una nueva adptación de Montecristo, el clásico de Alexandre Dumas, en la que compartirá créditos con uno de los galanes latinos más cotizados: William Levy. Ilusionada por estas nuevas oportunidades en su carrera, la intérprete ha expresado su profundo agradecimiento a las telenovelas y ha revelado la razón por la que decidió poner fin al contrato de exlusividad que la unió a Televisa durante varios años.

A la conquista de un nuevo país, Esme se presentó en el famoso programa español El Hormiguero para promover su película En otro lugar, la cual se estrenó recientemente. Entrevistada por el anfitrión Pablo Motos, la intérprete de 32 años se sinceró sobre sus inicios en los melodramas mexicanos. "Yo amo infinitamente hacer telenovelas, ahí empecé mi carrera. Cualquier actriz, actor que haya estado en México empezamos ahí y es una gran escuela y lo agradezco muchísimo y eso me dio toda la proyección y muchísima estabilidad también y muchísimo aprendizaje y la oportunidad de trabajar con grandes personas", expresó sincera. No obstante, fue su deseo de experimentar y reinventarse profesionalmente lo que la llevó a buscar nuevos caminos. "Es verdad que no tenía como mucha libertad creativa. Entonces dije: 'Quiero explorar mi instrumento como actriz'", compartió.

La estrella de El color de la pasión confesó que fue su inquitud por explorar más su faceta de actriz lo que la llevó a terminar su exclusividad con la televisora de San Ángel. "No digo que nunca más volveré a hacer una telenovela, solamente renuncié a un contrato de exclusividad y empecé a hacer cine, empecé a hacer castings otra vez, que eso es algo que es maravilloso para nosotros los actores", expresó. Fue en 2017 cuando tuvo su última aparición en una telenovela de Televisa, Enamorándome de Ramón, luego participó en las series La bella y las bestias, El candidato y La Templanza, incluso cruzó las fronteras de México al participar en el exitoso drama médico The Good Doctor.

Su decisión de romper esquemas con su imagen

Dada su experiencia como figura pública, Esmeralda reflexionó sobre las exigencias que suelen imponerse a las mujeres en el medio del entretenimiento en lo que respecta a su imagen. "Nosotros como actores todo el tiempo la gente nos está juzgando, nos está señalando, sobre todo como mujer hay como esta expectativa de que me tengo que ver o me tengo que comportar de cierta forma y yo decidí empezar a mostrar un poco más de quien soy y de estas cosas que siempre la sociedad ha dictado que son feas o que te tienen que dar vergüenza", comentó la intéprete, quien hace tiempo decidió despedirse de su larga melela, lo que le valió muchas críticas. "Y al final del día creo que tenemos que ser libres y creo que tenemos que aprender a amar y a respetar nuestro cuerpo y que nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien más", agregó.

Sin mencionar nombres, la actriz contó lo que vivió con una colega que alimentaba las inseguridades de ella y otras compañeras. "Una productora que a todas las mujeres nos tenía sumamente acomplejadas con el cuerpo, con cómo te parabas, con cómo te reías, con cómo respirabas… Yo me acuerdo que un día me dijo: 'Ven acá'. Y me llevó al monitor para que me viera y me decía: 'Mira cómo se te hace la nariz cuando te ríes o cuando suspiras'. Te empiezan a meter este montón de complejos sobre tu persona que nunca antes habías percibido y esto es a lo que me refiero con que nadie, y mucho menos alguien que tiene poder, tiene derecho a lastimarte de esa manera", señaló. Además habló de lo importante que es que gente en el medio utilice su posición para trasmitir mensajes constructivos. "Nosotras que tenemos la oportunidad de tener cámaras, micrófonos tenemos la obligación también de dar un mensaje positivo y una es su propio instrumento, entonces yo le digo a la gente con mi ejemplo y con mi carrera hay que ser felices y hay que respetarnos y amarnos", agregó.

