Matthew Morrison, de Glee, despedido de su programa por ‘conducta inapropiada’ Se ha reportado que dejó So You Think You Can Dance por mensajes enviados a una de las concursantes

Después del éxito estrepitoso que consiguió Glee hace una década, su elenco se ha visto envuelto en una serie de trágicos eventos que los han mantenido en el ojo del huracán con el paso de los años. El fallecimiento de tres de sus protagonistas en circunstancias por demás dolorosas, han acaparado los titulares a través de los años, mientras el resto de los actores han tenido sus propias polémicas a través del tiempo. Mientras Lea Michele se vio envuelta en distintos rumores de malos tratos a otros actores en distintas producciones, Matthew Morrison -quien daba vida al maestro Schuester- ha tenido sus propias especulaciones rodeándolo y ahora surge un nuevo reporte al respecto. Once meses después del nacimiento de su segundo hijo con su esposa, Morrison se ha visto rodeado de rumores con respecto a su salida del popular show So You Think You Can Dance y es que según reporta People, habría sido despedido por enviar algunos mensajes personales a una de las competidoras.

El actor de Broadway era parte del jurado de la competencia de baile, pero según ha reportado la publicación estadounidense, Morrison habría sido despedido “después de haber tenido una relación inapropiada con una competidora”, de la que no se ha revelado su identidad. Según se explica, no tuvieron ningún tipo de encuentro, sino que él habría intentado contactarla a través de mensajes ‘coquetos’ en redes sociales, “Ella se sintió incómoda con la línea de comentarios y fue con los productores, que después involucraron a Fox. Fue despedido después de que hicieran su propia investigación”, ha dicho una fuente que citan como cercana a la cadena de televisión. Se ha hecho énfasis en que nunca hubo en contacto en persona y que todo se realizó a través de mensajes de las redes sociales.

La salida de Matthew del programa era ya muy comentada, pues se dio a conocer el pasado viernes, poco más de una semana después de que se estrenara la temporada en la que participaría. En aquel entonces, el compartía con la misma publicación a través de un comunicado: “Tener la oportunidad de ser juez en So You Think You Can Dance fue un honor increíble para mí. Es por esto, que es con enorme pesar que informo que dejaré el show. Después de grabar la ronda de audiciones para el programa y completar la selección de 12 finalistas. No seguí los protocolos de producción de la competencia, por lo que no podré juzgar la competencia justamente. No puedo disculparme lo suficiente con todas las personas involucradas y estaré viendo junto a todos ustedes la que sé, será la mejor temporada hasta ahora”.

El misterioso mensaje de su esposa

El actor se encuentra casado desde hace siete años con Renee Puente, con quien tiene dos hijos, el mayor de cuatro años y la menor de 11 meses. Aunque en su momento, un mensaje de Renee en redes sociales no fue relacionado con esta situación, ahora que se sabe más de lo sucedido ha tomado relevancia. Y es que la esposa del actor escribió un ‘Diario de Agradecimiento’ en su cuenta de Instagram, en el que hablaba de los momentos difíciles. “Estoy más allá de feliz y agradecida de tener dónde desahogarme. Que tengo las herramientas a las que recurrir cuando me siento abrumada y como que me estoy hundiendo en el fondo del mar”, se leía en el mensaje en el que agradecía por tener a su esposo y sus hijos en su vida, sobre todo en los momentos oscuros que se están viviendo.

