De viaje por Marruecos, Irene Esser comparte un romántico momento con Iván Sánchez

Los rumores de romance entre Iván Sanchez e Irene Esser empezaron a circular el año pasado, y aunque había numerosas pistas que parecían confirmarlo, ellos decidieron ser discretos. Pero fue hasta el pasado 14 de febrero, en el Día de San Valentín que el actor español se animó a confirmar su relación con la actriz venezolana por medio de un par de románticas fotos que no necesitaron mayor descripción. Pasaron unos días y ella hizo lo propio y publicó en su Instagram otras tomas de la misma serie fotográfica. "Es ser con alguien, no de alguien", escribió entonces, dejando entrever la perspectiva que estaban tomando en su noviazgo. Desde aquel momento, las redes sociales de ambos han dejado ver uno que otro vistazo de su tiempo juntos, con todo y que ellos han tratado de ser reservados. Apenas hace unos días, ambos posaron juntos, como nunca, en el emblemático Festival de Cannes, donde ella se reencontró con algunos connacionales como Alejandro Nones y Édgar Ramírez. Tras su paso por suelo francés, la pareja viajó a Marruecos, para disfrutar de unas espetaculares vacaciones juntos. Cada uno en su respectiva cuenta estaba compartiendo fotos de este viaje, y aunque en ninguna se les había visto a los dos, era más que claro que se encontraban juntos. Pero fue hasta que la la guapa venezolana se animó a compartir un video con El Gallego que se despejó cualquier duda existente, no sólo sobre su paseo en pareja, sino sobre lo enamorados y felices que están; haz click abajo para verlos.