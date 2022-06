Desde Londres, Sarah Kohan comparte fotos junto a sus hijos

El año pasado el nombre de Sarah Kohan se colocó en el centro de la opinión pública a raíz de su separación de Javier El Chicharito Hernández, sin embargo, la modelo le ha dado vuelta a la página. Inmersa en una nueva etapa tras asumir los cambios en su vida, la australiana se ha mantenido enfocada en sí misma así como en sus hijos, cuya crianza es una tarea de tiempo completo que disfruta al máximo. Por momentos, ha dejado de lado su papel de influencer para dedicarse de lleno a sus pequeños Noah y Nala, quienes están cada más grandes. Y aunque en este momento ha apostado por proteger al máximo la privacidad de sus pequeños, de vez en cuando comparte algunos vistazos de ellos, tal como lo ha hecho ahora durante un viaje en familia a Londres.

Sarah tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de su visita a territorio británico, en la que por supuesto no podían faltar sus hijos. "La mañana más soñadora", fue lo único que escribió la modelo de su publicación, en la que incluyó una selección de fotos de ella y sus pequeños. En las primeras se le veía luciendo un sofisticado atuendo negro, con una gabardina de cuero, pantalones a rayas, y un bolso Chanel. Las siguientes imágenes mostraron a sus tiernos acompañantes, de los que no nuevamente prefirió no mostrar sus caritas. Y aunque las tomas fueron cuidadas, eso no impidió que se apreciera lo grandes que están y lo contentos que estaban en esta aventura. En una de ella se les veía a los dos corriendo por un amplio jardín, Noah a la delantera y Nala atrás de él luciendo un coqueto vestido rosa y azul. En la última de las fotografías se podía ver al mayor de los hermanos muy curioso junto a un auto estacionado; el el lugar se podía apreciar el letrero de la calle que indicaba que se encontraban en Westminster.

Más allá de las fotos, la australiana no compartió detalles sobre su estancia en Londres, ciudad en la que vivió hace tiempo con El Chicharito, y en la que nació su primogénito. En sus Stories, Sarah publicó más fotos de esta misma serie, pero antes una cita del libro The History of Love de Nicole Krauss: "Érase una vez un chico que amaba a una chica, y su risa era una pregunta que él quería responder toda su vida". Si bien habrá entre sus seguidores quien se aventure a pensar en que esta frase guarda alguna conexión con la vida personal de la modelo, lo cierto es que ella suele compartir en su Instagram muchas citas, reflexiones y pensamientos, sin que ello implique necesariamente alguna relación con su persona.

Esta visita a Londres ocurre dos semanas antes de que llegue el tercer cumpleaños de Noah, por lo no sería para nada extraño que éste sea justamente el motivo del viaje. El año pasado el festejo fue en Los Ángeles, donde actualmente tienen su residencia. Hace casi dos semanas, y después de un largo tiempo sin publicar en sus redes sociales, la modelo compartió algunas postales desde un destino de playa, en el que también sus pequeños estuvieron presentes.

Sarah se sincera sobre la maternidad y los cambios en su vida

Después de aquellas épocas en los que compartía con sus seguidores su día a día, y en la que incluso se animó a participar en un reality junto al padre de sus hijos, Sarah prefiere mantener cierta distancia del ojo público para cuidar su privacidad, tal como en algún momento lo dijo a la prensa que la abordó en la calle cuando paseaba con sus pequeños. No obstante, hace poco hizo una excepción y accedió a hablar de cómo es su vida actualmente, de la maternidad y de cómo hace hace frente a las críticas. En entrevista para la revista Caras, confesó que si bien le ha encontrado el gusto a Los Ángeles, no descarta mudarse nuevamente. "Nunca me gustó vivir en Los Ángeles realmente. Solía venir mucho por trabajo pero puede llegar a ser un lugar muy superficial, a menos que tengas muy buenos amigos aquí, y que te adaptes. Me encanta Europa, y amo Londres, me gusta estar ahí", confesó, declración que bien podría explicar su actual estancia en la capital británica. "Pero ya veremos qué pasa, quién sabe qué me depara el futuro. Aunque tengo que decir que después de la pandemia me ha gustado un poco más estar aquí", agregó. Cuestionada sobre su experiencia en la maternidad, la modelo reconoció que si bien ha habido momentos desafiantes, esta estapa es algo que atesora. "Definitivamente la cambió para mejor (su vida)... La maternidad me dio un propósito muy fuerte, y definitivamente eso es lo que siempre quise", reconoció, e incluso admitió que le gustaría ampliar su familia algún día. "Me gustaría tener cuatro hijos en total", reveló.

Aunque Sarah ya era una conocida influencer antes de iniciar su relación con El Chicharito, a partir de ella su fama tuvo diferentes alcances, los cuales a su vez propiciaron otro tipo de exposición pública. "Yo escojo ciertas partes de mi vida que quiero compartir, creo que es difícil cuando la personas creen que saben todo de ti, pero todo se puede sobrellevar mientras haya un balance", comentó, si hacer ninguna alusión a la situación mediática que la alcanzó el año pasado. "Creo que si algo realmente me molesta, si lo digo, pero hay que ser más grande que eso y solo bloquearlo y continuar porque siempre va a haber gente así", dijo al referirise a los comentarios que recibe en redes sociales. No obstante, la australiana se confesó satisfecha por cómo es su vida ahora: "Estoy muy feliz, muy plena y todo ha sido maravilloso".

