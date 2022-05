Con un brindis, Nicole McPherson y El Chicharito celebran un año de amor

Fue durante el pasado día de San Valentín cuando Nicole McPherson y El Chicharito hicieron pública su relación posteando la primera imagen juntos; sin embargo, hasta ahora, no se sabía la fecha exacta en la que comenzaron a escribir su historia de amor. A través de sus historias en Instagram, la novia del futbolista compartió varios momentos de la romántica cena con la que celebraron su primer año de amor. La modelo ecuatoriana también dio a conocer que para festejar esta fecha disfrutan de una escapada juntos a un sitio que no ha revelado: “10 horas. Librito nuevo, ciudad nueva”, escribió sobre una imagen desde el vuelo que tomó con su novio. Desde el destino que eligieron para pasar su primer aniversario, la pareja brindó por haber coincidido.

“Toma uno”, fue la frase que la modelo usó para compartir un boomerang en el que se le ve chocando su copa con la de El Chicharito: “¿Así o más descordinados?”, escribió la modelo sobre estas imágenes. En otro video, Nicole posteó: “Toma dos. Un año de ti”, junto a un emoji de corazón, para luego, compartir una foto de la paella que disfrutaron en esta especial fecha para ambos. Aunque en esta ocasión el mexicano no ha compartido nada respecto a esta celebración, hace un par de semanas, fue él quien publicó una foto en su feed en el que se ve abrazando a Nicole, mientras disfrutan tiempo juntos: “De esos días que deseas que se repitan siempre”, fue la frase que eligió para acompañar esta entrañable instantánea juntos.

Debido a que Nicole McPherson vive en Miami y El Chicharito en Los Ángeles, han hecho funcionar su relación pese a la distancia, aunque suelen viajar mucho para disfrutar más tiempo juntos. De hecho, hace un par de semanas fue la modelo quien se trasladó a California para, en compañía de su pequeño hijo, a quien, como a ella, lo vimos lucir una playera de El Galaxy en apoyo al futbolista mexicano. Por su parte, a principios de marzo, fue el mexicano quien viajó a Miami donde estuvo compartiendo varias imágenes al lado de su novia con quien, se limitó a disfrutar de su compañía: “¿Hay algo mejor que la comida casera?”, escribió El Chicharito sobre una imagen donde se veían todos los ingredientes para hacer una rica torta ahogada, un platillo típico de Guadalajara.

Nicole, el gran apoyo de El Chicharito

Desde que hicieron público su noviazgo, Nicole McPherson ha apoyado públicamente a su pareja, quien en los últimos meses ha sido señalado por su papel como papá, una faceta que, de acuerdo con la modelo, desempeña de manera muy amorosa: “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, comentó la ecuatoriana al programa Despierta América durante la primera entrevista que concedió como novio del futbolista.

En ese sentido, hace unos días, El Chicharito abrió su corazón en una charla con el periodista Jorge Ramos donde no pudo evitar las lágrimas al hablar de Nala y Noah, los hijos que procreó con su exesposa Sarah Kohan: “La gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tiene ni idea porque no he posteado yo nada, entonces, cómo van a saber, cómo soy un mal padre o cómo soy un buen padre. He experimentado mucho dolor, sí”, dijo el tapatío quien tuvo que hacer una pausa por la emoción que le provoca el tema: "¿Hablamos de futbol?", le preguntó el periodista a lo que él respondió: “Porfa”. Después de tomar aire, continuó: “Yo no he querido que sepan eso, pero sí son los dos seres que más amo en la vida”.