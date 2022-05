Por primera vez, Michelle Renaud comparte un video -de lo más cercana- con Osvaldo Benavides

Michelle Renaud es una mujer de personalidad legre y muy abierta, cualidades que la han llevado a estrechar la relación con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, después de las falsas versiones que circularon durante su noviazgo con Danilo Carrera, la actriz tomó la decisión de reservarse los detalles de este aspecto de su vida personal. No obstante, aunque ella ha tratado de ser muy discreta, fue inevitable detener los rumores en torno a un supuesto romance con Osvaldo Benavides. Desde el pasado mes de abril, la estrella de La Herencia fue vinculada sentimentalmente al actor, quien por su parte acababa de terminar su relación con Esmeralda Pimentel. Cuestionada de manera directa al respecto, Michelle prefirió no confirmar ni negar estas versiones. "Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto", decía a inicios de mes en entrevista para el programa Hoy. Pero aunque no admitió estar saliendo con el protagonista de Monarca, sus publicaciones en redes sociales seguían alimentando las sospechas de un romance: sus salidas a la montaña y su escapada a Acapulco parecían no dejar dudas de lo bien que la pasaban juntos. Sin embargo, ha sido hasta ahora que se ha conocido lo que podría ser la prueba irrefutable de su relación. Luego de posar juntos con el músico James Murphy en una visita a Chicago, Michelle ha compartido un video que en el que muestra, como nunca antes, su cercanía con Osvaldo; haz click abajo para verlo.